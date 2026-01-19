Γαλλία για Συμβούλιο Ειρήνης στη Γάζα: Παραμένουμε προσηλωμένοι στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ

Η Γαλλία, που κατέχει μία μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπενθύμισε σήμερα την «προσήλωσή της στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», αν και έχει προκληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχει στο "Συμβούλιο ειρήνης", σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Όπως και πολλά άλλα κράτη, η Γαλλία προσκλήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχει στο 'Συμβούλιο ειρήνης'. Μαζί με τους στενούς εταίρους μας εξετάζουμε αυτή την ώρα τις διατάξεις του κειμένου που προτείνεται ως βάση αυτού του νέου θεσμού, το σχέδιο του οποίου υπερβαίνει τη μοναδική κατάσταση στη Γάζα», υπογραμμίζει το Κε ντ' Ορσέ.

«Επαναλαμβάνουμε επίσης την προσήλωσή μας στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτός παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος μιας αποτελεσματικής πολυμερούς προσέγγισης, όπου το διεθνές δίκαιο, η κυρίαρχη ισότητα των κρατών και η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών υπερισχύουν της αυθαιρεσίας, του συσχετισμού δυνάμεων και του πολέμου», προσθέτει το υπουργείο.

Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα: Όλα τα πρόσωπα που έλαβαν επιστολή για να συμμετάσχουν

Παράλληλα, ηγέτες από αρκετές χώρες έλαβαν το Σάββατο επιστολή με πρόσκληση να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο αρχικά θα στοχεύει στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα και στη συνέχεια θα επεκταθεί για την αντιμετώπιση και άλλων συγκρούσεων διεθνώς, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Παρασκευή ορισμένα από τα μέλη του συμβουλίου, το οποίο προβλέπεται να συνεχίσει να λειτουργεί και μετά τη λήξη του ρόλου του στην εποπτεία της προσωρινής διακυβέρνησης της Γάζας, στο πλαίσιο μιας εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει από τον Οκτώβριο.

Στα ονόματα περιλαμβάνονται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλέρ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με σχέδιο που παρουσίασε ο Λευκός Οίκος τον Οκτώβριο, πρόεδρος του συμβουλίου θα είναι ο ίδιος ο Τραμπ.

Το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν εγκρίνει το σχέδιο Τραμπ, το οποίο προβλέπει ότι μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική διοίκηση θα τελεί υπό την εποπτεία διεθνούς συμβουλίου, που θα επιβλέπει τη διακυβέρνηση της Γάζας για μια μεταβατική περίοδο.

Ο Τραμπ διεκδικεί παγκόσμιο ρόλο στην ειρήνη

«Κατά τη γνώμη μου, θα ξεκινήσει με τη Γάζα και στη συνέχεια θα ασχοληθεί με συγκρούσεις καθώς αυτές προκύπτουν», δήλωσε ο Τραμπ στο Reuters σε συνέντευξή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε τις αρμοδιότητες κάθε μέλους του συμβουλίου. Στη λίστα δεν περιλαμβάνεται κανένας Παλαιστίνιος. Ανακοινώθηκε επίσης ότι περισσότερα μέλη θα γνωστοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και ένα ξεχωριστό, 11μελές «Εκτελεστικό Συμβούλιο της Γάζας», το οποίο θα υποστηρίζει την τεχνοκρατική διοίκηση.

Σε αυτό περιλαμβάνονται ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, η συντονίστρια του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή Σίγκριντ Κάγκ, η υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ρέμ Αλ Χασίμι και ο Ισραηλινοκύπριος δισεκατομμυριούχος, Γιακίρ Γκάμπεϊ.

Ωστόσο, το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι η σύνθεση του συμβουλίου αυτού δεν είχε συντονιστεί με το Ισραήλ και έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική του, πιθανώς αναφερόμενο στη συμμετοχή του Φιντάν, καθώς το Ισραήλ αντιτίθεται στην τουρκική εμπλοκή.

Γαλλία, Γερμανία, Αίγυπτος και Τουρκία μεταξύ των προσκεκλημένων

Τέσσερις πηγές ανέφεραν ότι οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά συγκαταλέγονται μεταξύ των προσκεκλημένων στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Τα γραφεία των προέδρων της Αιγύπτου και της Τουρκίας επιβεβαίωσαν ότι έλαβαν πρόσκληση, ενώ αξιωματούχος της ΕΕ ανέφερε ότι προσκλήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για να εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δύο διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η επιστολή πρόσκλησης συνοδευόταν από «καταστατικό».

Το Συμβούλιο Ειρήνης θα περιλαμβάνει επίσης τον μεγαλοεπενδυτή Μαρκ Ρόουαν, τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα και τον σύμβουλο του Τραμπ, Ρόμπερτ Γκάμπριελ.

Ο πρώην απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή, Νικολάι Μλαντένοφ θα αναλάβει ρόλο ύπατου εκπροσώπου για τη Γάζα.

Τέλος, ο υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς διορίστηκε διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης. Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που υιοθετήθηκε στα μέσα Νοεμβρίου, εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο Ειρήνης και τα συνεργαζόμενα κράτη να συγκροτήσουν τη δύναμη αυτή στη Γάζα.