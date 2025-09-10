Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δεσμεύτηκε να βρει δημιουργικούς τρόπους συνεργασίας με τους αντιπάλους του για την ψήφιση ενός προϋπολογισμού μείωσης του δημοσίου χρέους, ενώ παράλληλα υποσχέθηκε νέες πολιτικές κατευθύνσεις, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του την Τετάρτη.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε τον Λεκορνί ως πέμπτο πρωθυπουργό του σε δύο χρόνια την Τρίτη, ορίζοντας έναν πιστό του που είναι απίθανο να αλλάξει την φιλοεπιχειρηματική οικονομική ατζέντα του.

Ο 39χρονος αντικατέστησε τον Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος απομακρύνθηκε με κοινοβουλευτική ψηφοφορία τη Δευτέρα λόγω των σχεδίων του να μειώσει το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας, το μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη.

Ο Λεκόρνι, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν υπουργός Άμυνας, δήλωσε σε μια σύντομη ομιλία μετά την τελετή παράδοσης των καθηκόντων ότι η κυβέρνηση θα πρέπει «να είναι πιο δημιουργική, μερικές φορές πιο τεχνική, πιο σοβαρή» στον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεται με την αντιπολίτευση. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «θα χρειαστούν ρήξεις».

Η άμεση πρόκληση για τον νέο πρωθυπουργό θα είναι πώς να περάσει από το κοινοβούλιο, το οποίο είναι χωρισμένο σε τρία διαφορετικά ιδεολογικά μπλοκ, έναν εξορθολογισμένο προϋπολογισμό για το 2026. Τα κόμματα συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι είναι απαραίτητο να μειωθεί το έλλειμμα της Γαλλίας, το οποίο έφτασε το 5,8% του ΑΕΠ το 2024, αλλά διαφωνούν ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί αυτό.

Ο Λεκορνί πρέπει να υποβάλει το πλήρες σχέδιο του κειμένου στο κοινοβούλιο έως τις 7 Οκτωβρίου, αν και υπάρχει κάποιο περιθώριο ελιγμών έως τις 13 Οκτωβρίου, μετά την οποία οι νομοθέτες δεν θα έχουν πλέον χρόνο να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να υπάρξει ένα τέλος στην απόκλιση ανάμεσα στη πολιτική ζωή της Γαλλίας και την πραγματική ζωή, ανάμεσα στην πολιτική κατάσταση και τις προσδοκίες των Γάλλων πολιτών για την οικονομική και την κοινωνική κατάσταση, την ασφάλεια.

«Δεν υπάρχει ανέφικτος δρόμος» υποστήριξε.

Οι αντιδράσεις στον διορισμό του πρωθυπουργού υπογράμμισαν την πρόκληση που αντιμετωπίζει.

Ενώ η ακροαριστερά δήλωσε ότι θα επιδιώξει την ανατροπή του Λεκορνί με άμεση πρόταση μομφής, ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (RN) έδειξε προσωρινή προθυμία να συνεργαστεί μαζί του για τον προϋπολογισμό, υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν οι δημοσιονομικές απαιτήσεις της.

Το RN είναι το μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό κόμμα της Γαλλίας και, ως εκ τούτου, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα σε οποιαδήποτε πιθανή πρόταση μομφής. Ωστόσο, ο Λεκορνί θεωρείται το μέλος του κύκλου του Μακρόν που βρίσκεται πιο κοντά στο RN, αφού πέρυσι δείπνησε με τον πρόεδρο του RN, Ζορντάν Μπαρντελά.

Ο τελευταίος, δήλωσε ότι ο νέος πρωθυπουργός «βρίσκεται σε πολύ επισφαλή θέση».

Χρησιμοποιώντας την ίδια λέξη που χρησιμοποίησε ο Λεκορνί στην ομιλία του, ο Μπαρντελά είπε ότι ήθελε να δει τη νέα κυβέρνηση να υιοθετεί τις ανησυχίες του RN: «Είτε θα υπάρξει ρήξη, είτε θα υπάρξει πρόταση μομφής».