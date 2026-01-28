Γαλλία: Φιλίπ και Ατάλ τα φαβορί του κεντρώου χώρου για τις προεδρικές του 2027

Οι πρώην πρωθυπουργοί Εντουάρ Φιλίπ και Γκαμπριέλ Ατάλ είναι οι προτιμώμενοι υποψήφιοι του κεντρώου χώρου για τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στη Γαλλία το 2027, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του ινστιτούτου Elabe και του τηλεοπτικού σταθμού BFM TV.

Συγκεκριμένα, το κεντρώο πολιτικό μπλοκ που πρόσκειται στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν απώλεσε την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο αφού ο Μακρόν προκήρυξε αιφνιδιαστικά πρόωρες βουλευτικές εκλογές το 2024 και έκτοτε αντιμετωπίζει εντεινόμενες πιέσεις τόσο από τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό (RN) όσο και από την ακροαριστερή Ανυπότακτη Γαλλία (LFI).

Ο Φιλίπ, ο πρώτος πρωθυπουργός που διόρισε ο Μακρόν, έχει καταστήσει σαφείς τις προθέσεις του να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές του 2027. Τα τελευταία χρόνια επίσης ασκεί ολοένα και εντονότερη κριτική στον πρόεδρο, την ώρα που οι προσπάθειες του Μακρόν να περάσει τον προϋπολογισμό από την Εθνοσυνέλευση προσέκρουαν στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταϊγιό θεωρείται ο πιθανότερος υποψήφιος της παραδοσιακής, συντηρητικής δεξιάς για τις εκλογές του 2027.