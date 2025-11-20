Γαλλία: Ενεργειακό blackout σε αρκετές περιοχές του Παρισιού - Προβλήματα σε μετρό και τρένα

Τμήματα του Παρισιού επλήγησαν από διακοπή ρεύματος την Πέμπτη το πρωί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου Enedis στην ιστοσελίδα του.

Ορισμένες γραμμές του μετρό και των προαστιακών τρένων σταμάτησαν να λειτουργούν, σύμφωνα με την Enedis, η οποία πρόσθεσε ότι αναμένει την αποκατάσταση της παροχής ρεύματος έως τις 09:00 ώρα Γαλλίας (10:00 ώρα Ελλάδας).

Ο διαχειριστής του δικτύου δεν διευκρίνισε τους λόγους της διακοπής ρεύματος.

Η διακοπή, άφησε αρχικά περίπου 170.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από τις 06:38 (ώρα Γαλλίας).

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αποκαταστάθηκε γρήγορα και στις 07:57 (τοπική ώρα) μόνο περίπου 2.600 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, δήλωσε ο γαλλικός διαχειριστής δικτύου RTE.