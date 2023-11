Γαλλία: Εν αναμονή της θύελλας «Κιαράν» με ανέμους που φτάνουν τα 170 χλμ./ώρα

Από σήμερα Τετάρτη στις 9 μ,μ. ώρα Ελλάδας, η θύελλα Κιαράν θα ακουμπήσει τις ακτές της ατλαντικής πλευράς της Γαλλίας και κυρίως της βόρειας Γαλλίας. Αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη με εξαιρετικά σφοδρούς ανέμους που μπορεί να ξεπεράσουν τα 130-170 χλ/ώρα.

Οι αρχές καλούν τον πληθυσμό να παραμείνει στα σπίτια του ενώ προληπτικά τα τοπικά τρένα δεν θα λειτουργήσουν.

Ήδη από τα μεσάνυχτα, σε 3 περιοχές βόρειo-δυτικά της Γαλλίας ισχύει κατάσταση κόκκινου συναγερμού ετοιμότητας. Αυτές είναι: Finistère, Côtes-d’Armor και Manche.

Την ένταση των Θυελλωδών ανέμων επιβεβαίωσε η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, Météo France.

