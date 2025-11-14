Γαλλία: Νεκρός άνδρας από σφαίρα αστυνομικού στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς (vids)

Η γαλλική αστυνομία ακινητοποίησε έναν άνδρα που κρατούσε ένα μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς στο Παρίσι την Παρασκευή, δήλωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

Σε ανακοίνωση, η εισαγγελία είπε ότι ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε το «όπλο» του εναντίον του άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια προκάλεσε στον εαυτό του τραύματα με το μαχαίρι. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκε τουλάχιστον ένας πυροβολισμός.

Ένας φωτογράφος του Reuters που βρισκόταν στον σταθμό όταν συνέβη το περιστατικό είπε ότι η αστυνομική επέμβαση προκάλεσε μια ορμητική μετακίνηση του πλήθους μέσα στον κεντρικό χώρο.

Στη συνέχεια η αστυνομία εκκένωσε τον σταθμό, ο οποίος εξυπηρετεί τα τρένα υψηλής ταχύτητας που κατευθύνονται προς τη δυτική και νοτιοδυτική περιοχή της χώρας.

Ο άνδρας ήταν γνωστός στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε η εισαγγελία.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ένας νεκρός στην πλατφόρμα του τρένου.

🚨🇫🇷A l’instant : Situation confuse à la gare Montparnasse, à Paris, un homme a été abattu par la police. Deux détonations ont retenti, provoquant un mouvement de panique dans la gare. La gare est en cours d’évacuation. pic.twitter.com/bZD70YpLv9 — LSI AFRICA (@lsiafrica) November 14, 2025

#GareMontparnasse.

La Police attendait un homme portant un gros sac, il a couru voyant le barrage, il a ensuite refusé d’obtempérer en essayant d’ouvrir son manteau.

Vu le contexte ils n’ont pas pris de risque et lui ont tiré dessus plusieurs fois. pic.twitter.com/uJ3m9Y6O0r — Peluche de combat (@Tracker2Soumis) November 14, 2025

Ο ιστότοπος actu.fr επικαλείται έναν αυτόπτη μάρτυρα που ήταν έτοιμος να επιβιβαστεί στο τρένο προς τη Ρεν. «Οι αστυνομικοί ήταν παρόντες στην πλατφόρμα του σταθμού όταν αποβιβάστηκαν οι πρώτοι επιβάτες, όπως κι εγώ», εξήγησε ο μάρτυρας. «Άκουσα τους αστυνομικούς να ζητούν από τον άνδρα να σταματήσει και μετά ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί».

La Gare Montparnasse, brièvement évacuée après une intervention de la police. Pas d’informations données aux voyageurs pour le moment mais évidemment beaucoup d’inquiétudes surtout en cette date… pic.twitter.com/NEIQcneSW1 — Alexandra QUARINI (@alexquarini) November 14, 2025