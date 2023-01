Γαλλία: Εκατοντάδες χιλιάδες διαδήλωσαν κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης

Η απεργία, αίτημα της οποίας ήταν η απόσυρση του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος και την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 χρόνια από τα 62 που είναι λίγο πολύ σήμερα, έγινε ιδιαίτερα αισθητή στους τομείς των μεταφορών, της παιδείας και γενικότερα στον δημόσιο τομέα, ενώ σημαντική ήταν η συμμετοχή των εργαζομένων στις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Μαζικές και πολυάριθμες ήταν επίσης οι συγκεντρώσεις των απεργών στο σύνολο της γαλλικής επικράτειας. Όπως ανακοινώθηκε, συγκεντρώσεις κατά της αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού έγιναν σε 250 πόλεις της Γαλλίας, ενώ στο Παρίσι σύμφωνα με το συνδικάτο CGT διαδήλωσαν περίπου 500.000 άτομα.

Huge march against proposed rise in minimum retirement age from 62 to 64 in France gets underway in Paris.



The 8 main unions are leading a day of action across the country.



Could be biggest protest in 🇫🇷 in 13 years.



President Macron’s govt says the change is “non-negotiable” pic.twitter.com/nmX7ykDl2r

— Nick Beake (@Beaking_News) January 31, 2023

Ικανοποιημένοι δηλώνουν οι εκπρόσωποι των εργατικών συνδικάτων στη Γαλλία από τη σημερινή γενική απεργία, τη δεύτερη μετά από αυτήν που έγινε στις 19 Ιανουαρίου.

Στο Παρίσι, η πορεία ξεκίνησε στις 14:15 (15:15 ώρα Ελλάδας) με τους επικεφαλής του διασωματειακού (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) να συγκεντρώνονται πίσω από το πανό "Μεταρρύθμιση των συντάξεων: περισσότερες ώρες εργασίας, η απάντηση είναι όχι" που κρατούσαν και στις 19 Ιανουαρίου.

Στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, περίπου 40.000 άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία έναντι 26.000 στις 19 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Στη Νάντη, η διαδήλωση συγκέντρωσε περίπου 28.000 ανθρώπους σύμφωνα με την αστυνομία και 65.000 σύμφωνα με τα συνδικάτα, περισσότερους από όσους είχαν λάβει μέρος στην κινητοποίηση της 19ης Ιανουαρίου στην περιοχή Ducs de Bretagne της πόλης.

Όλοι οι συνδικαλιστές ηγέτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή που είναι μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνην της πρώτης ημέρας κινητοποιήσεων, στις οποίες είχαν λάβει μέρος 1,12 εκατ. άνθρωποι σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον δύο εκατομμύρια σύμφωνα με τους διοργανωτές (80.000 έως 400.000 στην πρωτεύουσα).

"Υπάρχει ακόμη περισσότερος κόσμος από την τελευταία φορά", δήλωσε ο Λοράν Μπερζέ (CFDT), με τον Φιλίπ Μαρτινέζ (CGT) να λέει ότι "είναι περισσότεροι από ό,τι στις 19, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχουμε".

"Είναι ένα σφυροκόπημα" κατά της αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη, εξήγησε ο Φρεντερίκ Σουιγιό (FO), προβλέποντας "πως ο ρυθμός των κινητοποιήσεων θα επιταχυνθεί".

Μια αποφασιστικότητα πρόδηλη στα πανό - "Δεν θα υποχωρήσουμε"- όπου επανέρχονταν επίσης οι επικρίσεις για ένα μέτρο που είναι εις βάρος των γυναικών -- "22% μικρότερος μισθός και φαίνεται ότι κλαίμε για το τίποτα".

"Είναι ενθαρρυντικό, αυτό σημαίνει πως το κίνημα ριζώνει", εκτίμησε ο Φρανσουά Ομερίλ (CFE-CGC), ενώ ο Πασκάλ Κοτόν (CFTC) υποστήριξε "πως οι εξηγήσεις που δώσαμε για αυτή την άδικη μεταρρύθμιση ακούστηκαν".

Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν επίσης πολλοί αριστεροί πολιτικοί, μεταξύ των οποίων ο κομμουνιστής Φαμπιέν Ρουσέλ, τα μέλη της Ανυπόταχτης Γαλλίας (ριζοσπαστική αριστερά -- αξιωματική αντιπολίτευση), Φρανσουά Ρουφάν και Κλεμεντίν Οτέν, οι σοσιαλιστές Ολιβιέ Φορ και Αν Ινταλγκό ή οι οικολόγοι Γιανίκ Ζαντό, Μαρίν Τοντελιέ και Σαντρίν Ρουσό