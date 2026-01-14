Γαλλία: Απορρίφθηκε η πρώτη πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί για τη Mercosur
AP Photo/Emma Da Silva
AP Photo/Emma Da Silva

Γαλλία: Απορρίφθηκε η πρώτη πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί για τη Mercosur

14/01/2026 • 19:23 / Τελευταία Ενημέρωση: 19:31
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί στη Γαλλία «επέζησε» από την πρώτη ψηφοφορία μη εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση της χώρας την Τετάρτη, με αφορμή την εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κράτη της Λατινικής Αμερικής (Mercosur).

Η πρόταση, που είχε κατατεθεί από τον ακροδεξιό κόμμα «Εθνικός Συναγερμός» (RN), υποστηρίχθηκε από 142 βουλευτές ενώ χρειαζόταν τη στήριξη 288 μελών της Εθνοσυνέλευσης.

Σημειώνεται πως νωρίτερα είχε απορριφθεί και η πρόταση μομφής που είχε κατατεθεί από το κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI).

