Γαλλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο απορρίπτει προσφυγή της Λεπέν - Παραμένει εκτός εκλογών

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Γαλλίας απέρριψε την Τετάρτη την προσφυγή της ακροδεξιάς ηγέτιδας Μαρίν Λεπέν κατά των εκλογικών κανόνων, πλήγμα στις προσπάθειές της να ανατρέψει μια καταδίκη που θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Η Λεπέν αποκλείστηκε τον Μάρτιο από το να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα για πέντε χρόνια, μετά την καταδίκη της - και άλλων μελών του κόμματός της - από γαλλικό δικαστήριο για κατάχρηση δημόσιων πόρων. Η ίδια έχει δηλώσει ότι η υπόθεση και η απόφαση έχουν πολιτικά κίνητρα.

Το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού καταδίκασε τη Λεπέν σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση, εκ των οποίων τα δύο με εκτιτέα ποινή, πρόστιμο 100.000 ευρώ και πενταετή απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος - ποινή που τίθεται άμεσα σε ισχύ, παρά τις εκκρεμείς εφέσεις.

Η Λεπέν υποστήριξε ότι η άμεση εφαρμογή του νόμου που αποκλείει από δημόσια αξιώματα όσους έχουν καταδικαστεί για ορισμένα αδικήματα - συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με διαφθορά, απάτη ή κατάχρηση δημόσιου χρήματος - παραβιάζει άδικα τα πολιτικά της δικαιώματα.

«Σήμερα, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή αυτή, διότι δε ζητούσε την κατάργηση κανονιστικών διατάξεων, αλλά την τροποποίηση του ίδιου του νόμου, κάτι που υπερβαίνει τις αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού», ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

Τα επίμαχα άρθρα είτε δεν υπήρχαν είτε δε σχετίζονταν με την εφαρμογή των ποινών έκπτωσης από το δικαίωμα εκλογής, πρόσθεσε το δικαστήριο.

Η απόφαση αυτή ρίχνει σκιά πάνω στη δυνατότητα της Μαρίν Λεπέν να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, όπου παραμένει μία από τις κύριες διεκδικήτριες.