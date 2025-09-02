Γαλλία: Άνδρας μαχαίρωσε τέσσερις ανθρώπους στη Μασσαλία - Σκοτώθηκε από αστυνομικούς (vids)

Ένας άνδρας που μαχαίρωσε και τραυμάτισε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στη Μασσαλία το απόγευμα της Τρίτης έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Συγκεκριμένα, ο δράστης εξαπέλυσε την επίθεσή του κοντά σε ένα κατάστημα στο Παλιό Λιμάνι της πόλης, μια περιοχή όπου είναι γνωστό ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών.

Ο άνδρας, πολίτης της Τυνησίας και γνωστός στις γαλλικές αρχές, φέρεται να μαχαίρωσε ανθρώπους που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, αφού εκείνοι του ζήτησαν να φύγει επειδή δεν πλήρωνε το αντίτιμο. Στην συνέχεια φέρεται να τραυμάτισε και άλλους με γκλομπ.

🔴FRANCE 🇫🇷| Un homme, armés de couteau, a été abattu par des tirs de la police dans le 1er arrondissement de #Marseille après qu'il a réussi à poignarder quatre personnes dans un hôtel du centre-ville marseillais. L’agresseur est un Tunisien, 35 ans, sous contrôle judiciaire. pic.twitter.com/sgIyzpGl2o — Nanana365 (@nanana365media) September 2, 2025

Όπως γράφει το BFM, ο άνδρας επέστρεψε στο ξενοδοχείου και μαχαίρωσε τον διευθυντή «μία ή περισσότερες φορές και στη συνέχεια κυνήγησε τον γιο του διευθυντή στον δρόμο, μαχαιρώνοντάς τον στην πλάτη». Και οι δύο βρίσκονται σε «σχετικά επείγουσα» κατάσταση.

Στη συνέχεια, ο Τυνήσιος μπήκε σε ένα κοντινό σνακ μπαρ, όπου επιχείρησε να μαχαιρώσει πελάτες. Στην συνέχεια έφτασε στον εμπορικό δρόμο της Cours Belsunce, στο πρώτο διαμέρισμα της Μασσαλίας, όπου επιχείρησε να μαχαιρώσει κι άλλα άτομα. «Κουβαλούσε δύο μαχαίρια και ένα γκλομπ», δήλωσε ο δικαστής, προσθέτοντας ότι δύο άλλα άτομα τραυματίστηκαν από γκλομπ.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, κάτοικος της συνοικίας αυτής, είπε στους δημοσιογράφους ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή «πολύ γρήγορα».

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | Marseille : un homme a été abattu par la police après avoir poignardé plusieurs personnes dans un hôtel. L’une des victimes est en urgence absolue. L’individu déambulait dans la rue avec une barre de fer et deux couteaux. pic.twitter.com/X345iiLHcM — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) September 2, 2025

«Προσπάθησαν να τον συλλάβουν έξω από ένα φαστ-φουντ και ο άνδρας επιχείρησε να επιτεθεί με το μαχαίρι σε έναν αστυνομικό. Ο αστυνομικός φώναζε: σταμάτα, σταμάτα», αφηγήθηκε.

🔴🇫🇷 ALERTE INFO | À Marseille, un homme qui avait poignardé plusieurs personnes dans un hôtel a été abattu par les policiers. Il déambulait avec 2 couteaux et une barre de fer. (BFMTV/RS) pic.twitter.com/ttlEAgvkYM — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) September 2, 2025

Άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε έναν άνδρα που κρατούσε «δυο μεγάλα χασαπομάχαιρα». Μια πηγή με γνώση της υπόθεσης είπε ότι η επίθεση ξεκίνησε έπειτα από έναν καυγά «έξω από ένα εστιατόριο κεμπάμπ».

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Όλη η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία και διακόπηκαν τα δρομολόγια σε δύο γραμμές του τραμ.