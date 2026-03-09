G7: Καμία απόφαση ακόμη για αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου

Οι χώρες της G7 δεν έχουν ακόμη λάβει απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο αποδέσμευσης έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε τη Δευτέρα ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ.

«Δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο», δήλωσε ο Λεσκίρ στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι «αυτό στο οποίο έχουμε συμφωνήσει είναι να χρησιμοποιήσουμε κάθε αναγκαίο εργαλείο, εφόσον χρειαστεί, για τη σταθεροποίηση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αποδέσμευσης των απαραίτητων αποθεμάτων».

Πρόσθεσε επίσης ότι ελπίζει πως μια ανακοίνωση της G7 σχετικά με τις συνομιλίες για πιθανή αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου θα εκδοθεί μέσα στην επόμενη ώρα.

Δείτε εδώ τις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή