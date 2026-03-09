G7: Δεν απελευθερώνει αποθέματα πετρελαίου παρά την ενεργειακή κρίση

Οι υπουργοί Οικονομικών των G7 εξέδωσαν ανακοίνωση μετά τη διαδικτυακή συνεδρίασή τους τη Δευτέρα, προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά ενέργειας, ενώ εξελίσσεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και τις εξελίξεις στις αγορές ενέργειας και θα συναντιόμαστε όποτε χρειάζεται, προκειμένου να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και να συντονίζουμε τις ενέργειές μας στο πλαίσιο της G7 και με διεθνείς εταίρους», αναφέρουν.

«Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών για τη στήριξη της παγκόσμιας ενεργειακής προσφοράς, όπως η αποδέσμευση αποθεμάτων», προσθέτουν στην ανακοίνωσή τους.