Γ. Χαρίτος: Λιβανικός ρεαλισμός

Σημαντικές πολιτικές εξελίξεις καταγράφονται στον Λίβανο, όπου η ηγεσία της χώρας φαίνεται να επιχειρεί μια σαφή αποστασιοποίηση από την επιρροή του Ιράν και της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με ανάλυση του Γαβριήλ Χαρίτου στο Alpha News της Κύπρου, τις τελευταίες επτά ημέρες ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ προχώρησαν σε κινήσεις που θέτουν για πρώτη φορά σαφείς «κόκκινες γραμμές» απέναντι στη δράση της σιιτικής οργάνωσης και στην ιρανική επιρροή στη χώρα.

Μεταξύ των μέτρων που ανακοινώθηκαν είναι η απαγόρευση της στρατιωτικής δραστηριότητας της Χεζμπολάχ, ο χαρακτηρισμός των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης και η απαίτηση τα στελέχη τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο. Παράλληλα, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί ειδική διαδικασία προέγκρισης εισόδου για Ιρανούς πολίτες που επιθυμούν να επισκεφθούν τη χώρα.

Αφορμή για τις κινήσεις αυτές αποτέλεσε πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, την οποία η οργάνωση παρουσίασε ως αντίποινα για τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η επίθεση προκάλεσε ισραηλινή στρατιωτική απάντηση με βομβαρδισμούς στη Βηρυτό και στην κοιλάδα Μπεκάα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η λιβανική κυβέρνηση επέλεξε να μην συγκρουστεί με το Ισραήλ, ενώ ο τακτικός στρατός εγκατέστησε σημεία ελέγχου προκειμένου να εμποδίσει ένοπλες ομάδες της Χεζμπολάχ να κινηθούν προς τα σύνορα.

Όπως αναφέρει ο κ. Χαρίτος, η στάση αυτή σηματοδοτεί αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν, όταν η κυβέρνηση του Λιβάνου συχνά παρέμενε παθητικός παρατηρητής στις συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ο ίδιος ο Πρόεδρος Αούν φέρεται να δήλωσε ότι «δεν πρόκειται να τεθούν σε κίνδυνο οι ζωές των στρατιωτών επειδή κάποιοι αποφάσισαν να σύρουν τον Λίβανο σε νέο πόλεμο», επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να περιορίσει τη στρατιωτική δράση της οργάνωσης.

Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές διαδραματίζονται σε ένα ιδιαίτερα ασταθές περιβάλλον. Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο και στη συνοικία Ντάχια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, ενώ δεκάδες χωριά έχουν εκκενωθεί. Ταυτόχρονα, η λιβανική πολιτική ηγεσία βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο ερώτημα μέχρι πού μπορεί να φτάσει η προσπάθεια απεξάρτησης από την επιρροή της Τεχεράνης χωρίς να διακινδυνεύσει την εσωτερική σταθερότητα της χώρας.

Όπως επισημαίνει ο Γαβριήλ Χαρίτος, δεν αποκλείεται να αποτελεί ζήτημα χρόνου να ξαναζωντανέψουν οι μνήμες της εποχής του φιλοϊσραηλινού «Στρατού του Νοτίου Λιβάνου» των Χριστιανών υπό τον Αμπντέλ Χαλίμ Χαντάμ, που ήλεγχε την πάλαι ποτέ «Ζώνη Ασφαλείας», από τον ποταμό Λιτάνι μέχρι την ισραηλινή μεθόριο. Κανείς σήμερα δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο στον σημερινό Νότιο Λίβανο να επιστρέψουν Λιβανέζοι Χριστιανοί, ή ακόμα και Δρούζοι, που θα έχουν συμφιλιωθεί με τα τετελεσμένα.