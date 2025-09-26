Φυλάκιση Σαρκοζί: Οι «πολυτέλειες» των φυλακών για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας

Στην τοποθεσία όπου θα φυλακιστεί ο Νικολά Σαρκόζι εστιάζεται το ενδιαφέρον των μεγάλων media του εξωτερικού, στον απόηχο της απόφασης για τη φυλάκιση του πρώην προέδρου της Γαλλίας την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το Reuters, οι γαλλικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την απόφασή τους, αλλά ο Σαρκοζί πιθανότατα θα φυλακιστεί στη La Sante στο Παρίσι, μια ιστορική φυλακή που κάποτε φιλοξένησε τον πρώην δικτάτορα του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα.

«Είναι η φυλακή που ταιριάζει καλύτερα για να φιλοξενήσει ένα πρόσωπο όπως αυτός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνδικάτου των φυλακών, Βίλφριντ Φονγκ.

Ανέφερε ότι η La Sante διαθέτει ένα τμήμα για «ευάλωτα άτομα», τα λεγόμενα «VIP quarters», όπου έχουν φυλακιστεί στο παρελθόν εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην βοηθός του Σαρκοζί, Κλοντ Γκεάν, ο οποίος ήταν ένας από τους καταδικασθέντες την Πέμπτη.

Οι κρατούμενοι στην πτέρυγα VIP κρατούνται σε μονόκλινα κελιά, σε αντίθεση με τα συνηθισμένα κελιά τριών ατόμων, και παραμένουν μόνοι τους κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, εκτός από αυτό, ο Φονγκ δήλωσε ότι οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες από ό,τι σε άλλα μέρη της φυλακής, όπου τα κελιά έχουν συνήθως εμβαδόν 9-12 τετραγωνικά μέτρα

Παροχές

Ο Ζουλιέν Φιστμάιστερ, από το γαλλικό τμήμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Φυλακών, είπε ότι η La Sante ανακαινίστηκε πρόσφατα και έτσι έχει καλύτερες συνθήκες από πολλές άλλες φυλακές.

Από την ανακαίνιση, είπε ότι όλα τα κελιά έχουν δικά τους ντους. Ο Σαρκοζί θα έχει επίσης πρόσβαση σε τηλεόραση, αλλά θα πρέπει να πληρώνει 14 ευρώ το μήνα για αυτό το προνόμιο. Το κελί περιλαμβάνει επίσης ένα σταθερό τηλέφωνο.

Ο Φιστμάιστερ είπε ότι ο Σαρκοζί θα έχει φαγητό που θα του παραδίδεται, αν και η φυλακή επιτρέπει επίσης στους κρατούμενους να αγοράζουν προϊόντα για να προετοιμάζουν τα δικά τους γεύματα στα κελιά τους.

«Δεν ευχόμαστε σε κανέναν να μπει στη φυλακή, αλλά αυτό που μπορούμε να χαιρετίσουμε είναι ότι για μια φορά πρόκειται για μια προσωπικότητα που εκπροσωπεί έναν κοινωνικό κύκλο που γενικά αποφεύγει τη φυλακή» πρόσθεσε ο ίδιος.

Η φυλακή θα μπορούσε να είναι μια ανησυχητική εμπειρία για τον Σαρκοζί, έναν πρώην πρόεδρο με σκληρή στάση απέναντι στο έγκλημα, ο οποίος κάποτε αναφέρθηκε στους νεαρούς που εξεγέρθηκαν στα προάστια ως «απόβρασμα», απειλώντας να τους «καθαρίσει» με ισχυρούς σωλήνες νερού.

Όπως πολλές φυλακές στη Γαλλία, η La Sante είναι υπερπληθυσμένη. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον Αύγουστο υπήρχαν 1.243 κρατούμενοι στη φυλακή, η οποία έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί 657.