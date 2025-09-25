Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, θα οδηγηθεί στη φυλακή μετά την απόφαση ενοχής του για εγκληματική συνωμοσία στη δίκη για την προεκλογική εκστρατεία του ίδιου το 2007, όταν κατηγορήθηκε πως είχε λάβει εκατομμύρια ευρώ από τον πρώην ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι.

Το ποινικό δικαστήριο που τον έκρινε την υπόθεση ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης ποινικής φυλάκισης 5 ετών.

Όπως μετέδωσε το Reuters, με βάση την ποινή ο Σαρκοζί θα οδηγηθεί στη φυλακή ακόμη και αν ασκήσει έφεση, εξέλιξη πολύ πιο αυστηρή από ό,τι πολλοί περίμεναν.

Ακόμα, το δικαστήριο επέβαλε στον Σαρκοζί πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετή απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετή απαγόρευση εκλογιμότητας.

Η ποινή φυλάκισης είναι άμεσα εκτελεστή, με τον δικαστή να δηλώνει ότι ο Σαρκοζί θα έχει μόνο ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του πριν οι εισαγγελείς τον καλέσουν να μεταβεί στη φυλακή. Αυτό αναμένεται να συμβεί εντός ενός μήνα.

Έφεση «μέχρι τέλους»

Σε δηλώσεις που έκανε μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Σαρκοζί είπε πως αυτή υπονομεύει την εμπιστοσύνη στο γαλλικό σύστημα Δικαιοσύνης. «Αυτό που συνέβη σήμερα είναι εξαιρετικά σοβαρό για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στη Γαλλία» πρόσθεσε ο ίδιος.

Συνεχίζοντας, είπε πως «αυτοί που με καταδίκασαν θέλουν άμεσα να με δουν να περνάω τη νύχτα στη φυλακή».

Είμαι αθώος, θα ασκήσω έφεση για την απόφαση. Θα παλέψω μέχρι τέλους για να αποδείξω την αθωότητα για αυτή την υπόθεση».

Το ιστορικό

Ο Σαρκοζί, ο οποίος πάντα αρνιόταν τις κατηγορίες, κατηγορήθηκε ότι το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, συνήψε συμφωνία με τον Καντάφι για να λάβει χρηματοδότηση για την προεκλογική του εκστρατεία σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Η απόφαση αναφέρει ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι ο Σαρκοζί είχε συνάψει τέτοια συμφωνία με τον Καντάφι, ούτε ότι τα χρήματα που στάλθηκαν από τη Λιβύη έφτασαν στα ταμεία της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί, ακόμη και αν ο χρόνος ήταν «συμβατός» και οι διαδρομές που ακολούθησαν τα χρήματα ήταν «πολύ αδιαφανείς».

Ωστόσο, δήλωσε ότι ο Σαρκοζί ήταν ένοχος για εγκληματική συνωμοσία, επειδή επέτρεψε σε στενούς συνεργάτες του να έρθουν σε επαφή με άτομα στη Λιβύη για να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την προεκλογική εκστρατεία.

Ο 70χρονος βρίσκεται υπό δίκη από τον Ιανουάριο, σε μια υπόθεση που, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, έχει πολιτικά κίνητρα.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για εγκληματική συνωμοσία μεταξύ 2005 και 2007. Μετά από αυτό, ήταν πρόεδρος και καλύπτονταν από προεδρική ασυλία, πρόσθεσε το δικαστήριο.

Μεταξύ των άλλων κατηγορουμένων στη δίκη ήταν ο πρώην δεξί χέρι του Σαρκοζί, Κλοντ Γκεάν, και ο πρώην υπουργός Εσωτερικών, Μπρίς Ορτεφέ. Το δικαστήριο έκρινε τον Γκεάν, επίσης πρώην υπουργό Εσωτερικών, ένοχο για διαφθορά, μεταξύ άλλων κατηγοριών. Ο Ορτεφέ κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία.

Παρά τις νομικές μάχες του και την αφαίρεση τον Ιούνιο του τίτλου του Λεγεώνα της Τιμής, της υψηλότερης διάκρισης της Γαλλίας, ο Σαρκοζί παραμένει μια επιρροή προσωπικότητα στη γαλλική πολιτική σκηνή.

Πρόσφατα συναντήθηκε με τον πρώην προστατευόμενό του, τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκόρνου, και έδωσε επίσης αξιοπιστία στο Εθνικό Ράλι (RN), με ηγέτη τη Μαρίν Λεπέν, λέγοντας ότι το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα αποτελεί πλέον μέρος του «δημοκρατικού τόξου».

Ο Σαρκοζί έχει αντιμετωπίσει αρκετές νομικές μάχες από την αποχώρησή του από το αξίωμα.

Πέρυσι, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του για διαφθορά και άσκηση επιρροής, διατάζοντάς τον να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης για ένα χρόνο, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά σε πρώην αρχηγό κράτους της Γαλλίας. Το βραχιόλι έχει πλέον αφαιρεθεί.

Επίσης πέρυσι, ένα εφετείο επιβεβαίωσε μια ξεχωριστή καταδίκη για παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας του για την αποτυχημένη προσπάθεια επανεκλογής του το 2012. Η τελική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της Γαλλίας για την υπόθεση αυτή αναμένεται τον επόμενο μήνα.