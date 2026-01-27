FT: Οι ΗΠΑ συνδέουν τις εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε αυτήν της Ουκρανίας ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που υποσχέθηκε ότι θα της προσφέρουν οι ΗΠΑ εξαρτώνται από το εάν θα κλείσει συμφωνία ειρήνης που θα προβλέπει την εκχώρηση του Ντονμπάς (σ.σ. ο όρος αναφέρεται στις ανατολικές ουκρανικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) στη Ρωσία, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times που επικαλείται οκτώ πηγές της ενήμερες σχετικά.

Ακόμη η Ουάσιγκτον ανέφερε πως θα μπορούσε να διαθέσει στο Κίεβο περισσότερο στρατιωτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, αν η ουκρανική πλευρά συμφωνήσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από τομείς ουκρανικών ανατολικών περιφερειών που ελέγχει, κατά το δημοσίευμα.

Στο μεταξύ, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κυρίευσαν 17 κοινότητες κι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους 500 και πλέον τετραγωνικά χιλιόμετρα στις επιχειρήσεις τους στο ουκρανικό έδαφος μέχρι στιγμής τον Ιανουάριο, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ.

Ο κ. Γκεράσιμοφ έκανε το σχόλιο αυτό κατά τη διάρκεια επιθεώρησης στοιχείων του «δυτικού» σχηματισμού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, που διεξάγει τον πόλεμο - την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» κατά την ορολογία του Κρεμλίνου - στην Ουκρανία τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια.