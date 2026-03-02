Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν απόψε ότι ένα δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα στενά του Χορμούζ, αφού χτυπήθηκε από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στην ανακοίνωση των Φρουρών, που μεταδόθηκε από ιρανικά πρακτορείο, αναφέρεται ότι πρόκειται για το πλοίο “Athen Nova”, ωστόσο το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι προφανώς πρόκειται για το τάνκερ μεταφοράς ασφάλτου “Athe Nova”, με σημαία Ονδούρας.

Επίσης, οι Φρουροί δεν δηλώνουν ρητά ότι το πλοίο χτυπήθηκε από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αν και στο συμβάν αυτό γίνεται αναφορά, σε μια γραμμή, στην έκθεση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στην περιοχή.

«Το δεξαμενόπλοιο Athe Nova, ένα (πλοίο) των συμμάχων των Αμερικανών στο στενό του Χορμούζ, φλέγεται ακόμη αφού επλήγη από δύο δρόνους», ενέφερε ο ιδεολογικός στρατός της Τεχεράνης.

Το Σάββατο οι Φρουροί ανέφεραν ότι το Χορμούζ, ένας θαλάσσιος δρόμος «κλειδί» για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, έχει κλείσει «ντε φάκτο» για τη ναυσιπλοΐα, μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

