Φρουροί της Επανάστασης: Δεν θα είστε ασφαλείς ούτε μέσα στα σπίτια σας

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σήμερα τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας πως δεν θα είναι πλέον ασφαλείς «πουθενά στον κόσμο», κατά την τρίτη ημέρα των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όπου μεταξύ άλλων σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ο εχθρός πρέπει να ξέρει ότι οι ένδοξες μέρες του έχουν τελειώσει και ότι δεν θα είναι πλέον ασφαλής πουθενά στον κόσμο, ούτε καν στο σπίτι του», αναφέρει η ανακοίνωση της επίλεκτης Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση στο Ιράν.

