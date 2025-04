Το μαχητικό stealth «Frankenjet», κατασκευασμένο από δύο κατεστραμμένα πολεμικά αεροσκάφη, είναι πλέον πλήρως επιχειρησιακό, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Ένα αεροσκάφος που κατασκευάστηκε από ανακυκλωμένα εξαρτήματα αεροπλάνων είναι πλέον σε λειτουργία, μετά από περισσότερα από δύο χρόνια επισκευών, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το πολεμικό αεροπλάνο F-35A έχει ονομαστεί «Frankenjet» λόγω της κατασκευής του από προηγουμένως κατεστραμμένα και μη λειτουργικά υλικά.

