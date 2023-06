Φράγμα Καχόβκα: Επικίνδυνο «κοκτέιλ» με υγειονομική απειλή, νάρκες και χιλιάδες άστεγους (pics&vids)

Τα «απόνερα» της ανατίναξης του φράγματος της Καχόβκα απειλούν τους κατοίκους της ήδη κατεστραμμένης Ουκρανίας καθώς έχουν προκύψει νέα και πολύ σοβαρά προβλήματα.

Η Ουκρανία προειδοποίησε την Τετάρτη για τον κίνδυνο από τις νάρκες που επιπλέουν και ανασύρθηκαν στην επιφάνεια από τις πλημμύρες αλλά και για την εξάπλωση ασθενειών και επικίνδυνων χημικών ουσιών, καθώς ανώτεροι αξιωματούχοι επιθεώρησαν τις ζημιές που προκλήθηκαν από την κατάρρευση του τεράστιου υδροηλεκτρικού φράγματος της Καχόβκα.

Επισκεπτόμενος την Χερσώνα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Oλεξάντρ Κουμπράκοφ δήλωσε ότι πάνω από 80 οικισμοί έχουν πληγεί από την καταστροφή, την ώρα που Κίεβο και Μόσχα συνεχίζουν το «πινγκ πονγκ» των ευθυνών.

Επιρρίπτοντας την ευθύνη για την κατάρρευση του φράγματος στη Ρωσία, ο Κουμπράκοφ δήλωσε πως «το έκαναν για να απελευθερώσουν στρατεύματα προς αυτή την κατεύθυνση πλημμυρίζοντας αυτό το κομμάτι της πρώτης γραμμής».

A drone video showed extensive flooding in Ukraine's Kherson and houses submerged in water after the Nova Kakhovka dam was breached https://t.co/rGjLWRV0D5 pic.twitter.com/nSxI73vXve

Η Ρωσία, τα στρατεύματα της οποίας κατέλαβαν το φράγμα αμέσως μετά την εισβολή τους τον περασμένο Φεβρουάριο, δήλωσε ότι η Ουκρανία σαμποτάρισε το φράγμα για να αποσπάσει την προσοχή από μια αντεπίθεση που, όπως είπε, «παραπαίει».

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Ολεξάντρ Προκούντιν, δήλωσε ότι το νερό είχε φτάσει σε βάθος 5,34 μέτρων σε ορισμένα σημεία της Χερσώνας, αν και είπε ότι η άνοδος είχε επιβραδυνθεί και μπορεί να κορυφωθεί μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Στη Χερσώνα οι κάτοικοι έχουν δημιουργήσει πρόχειρα σημεία επιβίβασης για λέμβους που χρησιμοποιούν τώρα η αστυνομία, οι διασώστες και οι εθελοντές για να μετακινούνται.

Η Χερσώνα βρίσκεται απέναντι από την ελεγχόμενη από τη Ρωσία ανατολική όχθη του Ντνίπρο και ορισμένοι κάτοικοι έχουν δεχθεί πυρά από το ρωσικό πυροβολικό καθώς προχωρούν στο έργο διάσωσης και ανάκτησης. Ο κρότος του πυροβολικού ακούγεται σχεδόν συνεχώς από μακριά.

«Το νερό διαταράσσει τις νάρκες που είχαν τοποθετηθεί νωρίτερα, προκαλώντας την έκρηξή τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κουμπράκοφ και «ως αποτέλεσμα της πλημμύρας, χημικά και μολυσματικά βακτήρια εισέρχονται στο νερό», είπε.

Τόνισε επίσης ότι η Ουκρανία διέθεσε 120 εκατ.γρίβνες (3,25 εκατ. δολάρια) για τη διασφάλιση της υδροδότησης στο Μικολάιβ και 1,5 δισ.γρίβνες έχουν διατεθεί για την ανοικοδόμηση των συστημάτων του δικτύου ύδρευσης που καταστράφηκαν από την πλημμύρα.

Σχεδόν 5.900 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις πλημμυρισμένες ζώνες όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές και οι ρωσικές κατοχικές αρχές, που ελέγχουν αντίστοιχα την αριστερή και τη δεξιά όχθη του Δνείπερου.

«Η εκκένωση συνεχίζεται στην περιοχή της Χερσώνας. Οι διασώστες μας, αστυνομικοί και εθελοντές, έχουν ήδη απομακρύνει 1.894 ανθρώπους» είπε στη δημόσια τηλεόραση ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο.

Σύμφωνα με τον Κλιμένκο, έχουν πλημμυρίσει 30 κοινότητες, οι δέκα εκ των οποίων βρίσκονται στη ζώνη που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Από την πλευρά τους, οι κατοχικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν απομακρύνει μέχρι στιγμής «περισσότερους από 4.000 ανθρώπους». Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Χερσώνας Βλαντίμιρ Σάλντο ανέφερε μέσω του Telegram ότι οι πληγέντες θα φιλοξενηθούν σε προσωρινά κέντρα διαμονής.

Ο επικεφαλής γιατρός ενός νοσοκομείου της Χερσώνας, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή δεν ήθελε να διακινδυνεύσει αντίποινα, δήλωσε ότι 136 άτομα έκαναν εισαγωγή λόγω των πλημμυρών. Πολλοί ήταν ηλικιωμένοι.

«Αυτοί οι άνθρωποι είχαν δυσκολίες με την ψυχολογική τους κατάσταση. Συνήθως πρόκειται για ηλικιωμένους ανθρώπους. (Μερικοί από) αυτούς τους ανθρώπους έχουν χρόνιες ασθένειες που ίσως επιδεινωθούν», δήλωσε ο γιατρός.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν απομακρύνει ανθρώπους από 24 πλημμυρισμένους οικισμούς και τουλάχιστον 20 οικισμοί έχουν πλημμυρίσει σε έδαφος που κατέχουν οι ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε ο Κουμπράκοφ.

These are satellite images of the russian man-made disaster at the Nova Kakhovka Dam and HPP.

The scene resembles a big-budget Hollywood post-apocalypse movie. However, this is the reality of the russian world. And the perpetrators of this war crime, another crime against… pic.twitter.com/IcJeCJi84C