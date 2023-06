Πλημμυρισμένη Χερσώνα: Συνεργείο του BBC εγκαταλείπει εν μέσω βομβαρδισμών (vid)

Συνεργείο του BBC εγκατέλειψε έντρομο τη Χερσώνα, όταν κατά τη διάρκεια συνέντευξης ρωσικά πυρά εξαπολύθηκαν στην κατεστραμμένη περιοχή, προκαλώντας πανικό.

Η Ουκρανία βρισκόταν στη διαδικασία εκκένωσης χιλιάδων πολιτών σήμερα, μετά την επίθεση στο υπό ρωσική κατοχή φράγμα Καχόβκα, που οδήγησε σε καταστροφικές πλημμύρες σε δεκάδες χωριά και πυροδότησε φόβους για μια ανείπωτη ανθρωπιστική και περιβαλλοντική καταστροφή.

Στο βίντεο, που κάνει τον γύρο του κόσμου, οι δημοσιογράφοι του BBC μιλούν με κατοίκους της περιοχής, προτού ακουστεί μια εκκωφαντική έκρηξη.

Οι κάτοικοι σκύβουν και η κάμερα τραντάζεται, καθώς ο εικονολήπτης και το υπόλοιπο συνεργείο προσπαθούν να διαφύγουν με ασφάλεια, πηδώντας σε ένα όχημα, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται.

Στο τέλος του βίντεο, ένας άντρας που βρίσκεται ξαπλωμένος στο δρόμο, παίρνοντας θέση κάλυψης από ενδεχόμενα πυρά, σηκώνεται στα πόδια του για να εγκαταλείψει το οδόστρωμα τη στιγμή που το συνεργείο του BBC επιταχύνει με το αυτοκίνητο για να διαφύγει.

