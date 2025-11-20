Ανησυχία επικρατεί στην Ευρώπη από τις προκλήσεις στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ τους τελευταίους μήνες, καθώς η Ρωσία κατηγορείται ότι πραγματοποιεί απροκάλυπτες εισβολές σε ξένο έδαφος για να δοκιμάσει τις αντιδράσεις της Συμμαχίας.

Αυτή την εβδομάδα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι μια εγχώρια σιδηροδρομική γραμμή που χρησιμοποιείται για την παράδοση βοήθειας στην Ουκρανία υπέστη ζημιές από μια έκρηξη που χαρακτήρισε ως πράξη σαμποτάζ. Ο υπουργός Ασφάλειας της χώρας δήλωσε ότι όλα φαίνεται να οδηγούν στη Ρωσία.

Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο τον Σεπτέμβριο, όταν σχεδόν δύο ντουζίνες drones εισέβαλαν στην Πολωνία στο πλαίσιο μιας μεγάλης κλίμακας ρωσικής επίθεσης με drones στην Ουκρανία. Λίγες μέρες αργότερα, αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, καθώς η Ρωσία ολοκλήρωνε σημαντικές στρατιωτικές ασκήσεις στη Λευκορωσία.

Ένα τουρκικό τάνκερ στον ποταμό Δούναβη, μεταξύ Ουκρανίας και Ρουμανίας, χτυπήθηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες από επίθεση με drone, σύμφωνα με αξιωματούχους, καθώς ρωσικά drone επιτέθηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ρουμανικά χωριά εκκενώθηκαν και ρουμανικές δυνάμεις που ανίχνευαν drone επέστρεψαν από τις θέσεις τους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι επακόλουθες δραστηριότητες κοντά στα σύνορα ανάγκασαν τους Ευρωπαίους να κλείσουν αεροδρόμια και σύνορα, προκαλώντας σημαντικές διαταραχές και εκθέτοντας την ευπάθεια της περιοχής.

Γιατί η Μόσχα συνεχίζει τις προκλήσεις

Αναλυτές λένε ότι η Ρωσία προκαλεί σκόπιμα το ΝΑΤΟ για να δει πώς θα αντιδράσει, συλλέγοντας πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες όταν αποφασίσει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να κινηθεί εναντίον ενός μέλους της συμμαχίας.

Η Νάτια Σέσκουρια, συνεργάτης του Royal United Services Institute (RUSI), δήλωσε στην εφημερίδα The Independent ότι η Ρωσία συνεχίζει τις προκλήσεις εναντίον των μελών του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη προκειμένου να «δείξει ότι η Μόσχα διατηρεί την ικανότητα να κλιμακώσει τη σύγκρουση πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας».

«Με αυτόν τον τρόπο, ο Πούτιν επιδιώκει να πιέσει τη Δύση να κάνει παραχωρήσεις, αυξάνοντας το κόστος της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης», είπε.

«Αυτές οι προκλήσεις λειτουργούν επίσης ως δοκιμασία αντοχής για την ενότητα του ΝΑΤΟ», εξήγησε η Σέσκουρια.

«Αναζητώντας αδυναμίες και διαιρέσεις μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων και αναγκάζοντας την Ευρώπη να επικεντρωθεί εσωτερικά στην υπεράσπιση του εναέριου χώρου και των κρίσιμων υποδομών της, η Ρωσία ελπίζει να υπονομεύσει τη συλλογική αποφασιστικότητα και να αποδυναμώσει τη διατλαντική συνοχή».

Αυτό, είπε, θα βοηθούσε τη Ρωσία να βελτιώσει τη διαπραγματευτική της θέση ενόψει τυχόν διαπραγματεύσεων για το μέλλον της Ουκρανίας.

Η Σέσκουρια δήλωσε ότι, κατά την εκτίμησή της, είναι πιθανό η Ρωσία να συνεχίσει τις προκλήσεις που «παραμένουν κάτω από το όριο μιας συμβατικής στρατιωτικής αντίδρασης», ειδικά καθώς οι διπλωματικές κινήσεις επιβραδύνονται ή καθυστερούν.

Τόνισε δε ότι η στρατηγική της Μόσχας βασίζεται στη συνεχή πίεση για να δοκιμάσει την «αποφασιστικότητα» της Δύσης χωρίς να προκαλέσει αντίδραση. «Το πού θα οδηγήσει αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του ΝΑΤΟ να επιδείξει ενότητα και ανθεκτικότητα», πρόσθεσε.