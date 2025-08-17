Fox News: Ο Τραμπ αποκαλύπτει 10 συμπεράσματα από τη Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε βασικές λεπτομέρειες σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Σον Χάνιτι του Fox News, όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο.

Ακολουθούν τα κύρια σημεία:

«Καμία συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία»: Ο Τραμπ δήλωσε ότι «κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία».

Ο Πούτιν «θέλει να δει την ειρήνη να υλοποιείται»: Ο Τραμπ ανέφερε ότι πιστεύει πως ο Πούτιν είναι ανοιχτός στην ειρήνη και ότι «θέλει να τη δει να υλοποιείται». Παράλληλα τόνισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «δεν θα είναι ευχαριστημένος» αν δεν συμφωνήσει σε εκεχειρία στην Ουκρανία.

Η σειρά ευθυνών προς Ζελένσκι και την Ευρώπη: Μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν, ο Τραμπ δήλωσε ότι πλέον «εξαρτάται από τον [Ουκρανό] πρόεδρο Ζελένσκι να ολοκληρώσει τη διαδικασία» και ότι «ίσως τα ευρωπαϊκά έθνη πρέπει να εμπλακούν λίγο».

Ανοιχτός σε τριμερή συνάντηση: Ο πρόεδρος είπε ότι θα ήταν πρόθυμος να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με τους προέδρους της Ουκρανίας και της Ρωσίας, προσθέτοντας: «Αν θέλουν, θα είμαι σε αυτή τη συνάντηση… Θα κανονίσουν μια συνάντηση μεταξύ των Προέδρων Ζελένσκι, Πούτιν και εμού».

Βαθμολογία συνάντησης: 10/10: Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση «10 στα 10», λέγοντας: «Νομίζω ότι τα πήγαμε περίφημα».

Σεβασμός της Ρωσίας προς την Αμερική: Όταν ρωτήθηκε τι έφερε τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ απάντησε ότι «είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος» και πως πλέον «σέβεται τη χώρα μας, κάτι που δεν συνέβαινε επί Μπάιντεν».

Πόλεμος και η ηγεσία του Τραμπ: Ο Τραμπ σχολίασε ότι κατά τη γνώμη του «ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήταν στην εξουσία τότε».

Συμβουλές προς Ζελένσκι: Ο Τραμπ είπε ότι η συμβουλή του προς τον Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν θα ήταν «να κάνει μια συμφωνία».

Σχόλιο για τις εκλογές του 2020: Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Πούτιν του είπε πως θεωρούσε τις εκλογές του 2020 «νοθευμένες λόγω της εκτεταμένης ψήφου μέσω ταχυδρομείου», προσθέτοντας: «Δεν μπορείς να έχεις μια σπουδαία δημοκρατία με ψήφο μέσω ταχυδρομείου».