Φωτιές στον Καναδά: Συνεχίζονται οι εσπευσμένες απομακρύνσεις των κατοίκων (vids)

Συνεχίστηκαν οι εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων την Τετάρτη στον Καναδά, που πλήττεται από μεγάλες πυρκαγιές τις οποίες χαρακτηρίζουν «τέρατα» οι πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν νυχθημερόν, ειδικά γύρω από χωριά που απειλεί η φωτιά/

Ειδικότερα, εδώ και μέρες, οι επαρχίες Σασκάτσουαν και Μανιτόμπα είναι αντιμέτωπες με πυρκαγιές που εξώθησαν τις κυβερνήσεις τους να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σε όλη τη χώρα είναι ενεργές πάνω από 200 φωτιές, περίπου οι μισές από τις οποίες χαρακτηρίζονται ανεξέλεγκτες. Επτά νέες εστίες φωτιάς διαπιστώθηκαν την Τετάρτη.

Σε όλη τη χώρα, πάνω από 31.000 κάτοικοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν καταφύγιο συχνά σε περιοχές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

A view of Wildfire EWF-036 up in Alberta, Canada. Crews are working the north side of the fire to help protect homes and structures around the community of Peers.



Sounds like the flanks have less activity as there are burn scars in the area from the 2023 season. Multiple… pic.twitter.com/NDmSeUhkQe