Φον ντερ Λάιεν: Το πάγωμα του πολέμου στην Ουκρανία είναι μία συνταγή για τους επιθετικούς πολέμους του μέλλοντος

Το πάγωμα του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι μία απάντηση, αλλά μια συνταγή για επιθετικούς πολέμους στο μέλλον, δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην πρώτη Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία που διεξάγεται στο ελβετικό θέρετρο Μπούργκενστοκ.

«Παγώνοντας τον πόλεμο σήμερα, με ξένα στρατεύματα να έχουν καταλάβει ουκρανικά εδάφη, δεν είναι απάντηση. Είναι μία συνταγή για τους επιθετικούς πολέμους στο μέλλον», τόνισε η ίδια στην ομιλία της.

«Αντίθετα χρειάζεται να υποστηρίξουμε μία συνολική, αναγκαία και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία. Μία ειρήνη που θα αποκαταστήσει την κυριαρχία της Ουκρανίας, αλλά και την εδαφική ακεραιότητά της».



Ολόκληρη η ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο X:

We need to support a comprehensive, just and sustainable peace for Ukraine.



One that restores Ukraine’s sovereignty and its territorial integrity.



We must pledge again to uphold firmly the principles of the UN Charter.



