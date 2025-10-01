Φον ντερ Λάιεν: Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι δεν πρέπει να πληρώσουν τον λογαριασμό για τον πόλεμο της Ρωσίας

«Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς. Η Ρωσία δοκιμάζει την αποφασιστικότητά μας», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, η φον ντερ Λάιεν τόνισε το σχέδιό της για την κατάσχεση 140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ώστε να χρηματοδοτηθεί η πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας — ένα από τα βασικά θέματα των σημερινών κρίσιμων συζητήσεων. Υποστήριξε ότι υπάρχει ένας «νομικά βάσιμος τρόπος» να γίνει αυτό.



«Δεν είναι μόνο οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι που πρέπει να πληρώνουν για τη στήριξη της Ουκρανίας· η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει», πρόσθεσε.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της φον ντερ Λάιεν στο Χ, η ίδια δήλωσε ότι από τα 140 εκατ. σε παγωμένα περιουσιακά ρωσικά στοιχεία, 4 εκατ. θα κατατεθούν για τη στήριξη της Ουκρανίας.



A strong Ukraine is our first line of defence.



This is why we must step up our military support.



Today we are disbursing €4 billion for Ukraine.



And as agreed with them, half will be dedicated to drones. pic.twitter.com/rcXCLwUqtw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 1, 2025

Η δήλωσή της συνάδει με αυτή της Κάγια Κάλας, η οποία είχε τονίσει την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν τα κατασχεμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτηθούν οι πολεμικές αποζημιώσεις που θα καταβληθούν τελικά στην Ουκρανία, αντί να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα των φορολογούμενων.

«Αν δεν λάβουμε υπόψη αυτά τα [ρωσικά] περιουσιακά στοιχεία, τότε θα επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι μας, αυτό είναι σίγουρο», είπε στους δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη.



Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Φινλανδία, η οποία υποστηρίζει τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της Ουκρανίας, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέττερι Όρπο.

«Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό και βιώσιμο, μακροπρόθεσμο πακέτο για την Ουκρανία και η επίτευξή του μέσω των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι πολύ καλή ιδέα, και πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση», είπε ο Όρπο σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Με τη σειρά της, η φον ντερ Λάιεν, δεσμεύτηκε ότι η Ρωσία δε θα καταφέρει να σπείρει «διχόνοια και ανησυχία» στην Ε.Ε.

«Είναι ένα μοτίβο, και αυτό το μοτίβο προέρχεται από τη Ρωσία», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στους δημοσιογράφους καθώς ξεκινούσαν οι συνομιλίες για την άμυνα στην Κοπεγχάγη. «Η Ρωσία προσπαθεί να μας δοκιμάσει, αλλά επίσης προσπαθεί να σπείρει διχόνοια και ανησυχία στις κοινωνίες μας. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό».

Οι παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία συνιστούν «κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

«Βλέπουμε καθαρά ότι η Ρωσία κλιμακώνει με διάφορους τύπους παραβιάσεων», ανέφερε. Τις τελευταίες εβδομάδες, ρωσικά drones και μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Εσθονίας, ενώ και η Δανία εξετάζει τις ενέργειες του Κρεμλίνου, μετά από κύμα εμφανίσεων drones κοντά σε αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις της.