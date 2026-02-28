Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσαν ότι οι εξελίξεις στο Ιράν είναι «εξαιρετικά ανησυχητικές» και κάλεσαν όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση.

«Σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ στην περιοχή μπορούν να υπολογίζουν στην πλήρη υποστήριξή μας», δήλωσαν οι δύο ηγέτες σε κοινή ανακοίνωση.

«Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να προστατεύσουν τους πολίτες και να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσαν.