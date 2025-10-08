Φον ντερ Λάιεν κατά Ρωσίας για τα drones: Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίζει τον υβριδικό πόλεμο

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντε Λάιεν, μίλησε την Τετάρτη για ένα «υβριδικό πόλεμο» που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, αναφερόμενη στα πρόσφατα περιστατικά πτήσεων και θεάσεων drones σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η φον ντερ Λάιεν τόνισε πως «δεν πρόκειται για τυχαία παρενόχληση. Πρόκειται για μια συνεκτική και κλιμακούμενη εκστρατεία με στόχο να αποσταθεροποιήσει τους πολίτες μας, να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας, να διαιρέσει την Ένωσή μας και να αποδυναμώσει την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Και είναι καιρός να το ονομάσουμε με το όνομά του. Πρόκειται για υβριδικό πόλεμο».

Make no mistake.



The recent incursions in our skies are part of a pattern of growing threats.



It’s time to call it by its name.

This is hybrid warfare.



Europe must get the capacity to respond and protect our skies.



Work has begun ↓ https://t.co/dbs5H2NNaE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 8, 2025

Η φον ντερ Λάιεν δεν είπε συγκεκριμένα ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για όλα τα περιστατικά, αλλά δήλωσε ότι είναι σαφές ότι ο στόχος της Ρωσίας είναι να «σπείρει τη διχόνοια» στην Ευρώπη.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν ήδη αποδώσει ορισμένα από τα πρόσφατα περιστατικά στη Μόσχα.

«Η αντιμετώπιση του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας δεν αφορά μόνο την παραδοσιακή άμυνα» ανέφερε η Γερμανίδα αξιωματούχος.

«Αυτό απαιτεί μια νέα νοοτροπία από όλους μας. Μπορούμε είτε να αποτραβηχτούμε και να παρακολουθήσουμε την κλιμάκωση των ρωσικών απειλών, είτε να τις αντιμετωπίσουμε με ενότητα, αποτροπή και αποφασιστικότητα» συμπλήρωσε.