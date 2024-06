Φον ντερ Λάιεν: Ας κάνουμε την Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι, πιο δυνατή από ποτέ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος έστειλε στους ψηφοφόρους το μήνυμα: «Ας δείξουμε τη δύναμη της δημοκρατίας μας».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ψήφισε στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πρωί της Κυριακής, στο γερμανικό κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας. Στη συνέχεια, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έστειλε μήνυμα προς τους ψηφοφόρους:

«Ας δείξουμε τη δύναμη της δημοκρατίας μας. Ας κάνουμε την Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι, πιο δυνατή από ποτέ», έγραψε στην πλατφόρμα «X».

I have just voted 🗳️



Head to the polls and #UseYourVote



Let’s show the power of our democracy.



Let’s make Europe, our common home, stronger than ever. pic.twitter.com/KuPVo707SD