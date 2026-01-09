Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τη Συρία

Την υπόσχεση ότι η Ευρώπη θα κάνει «ό,τι μπορεί» για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Συρίας, έδωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τη συνάντησή της με τον ηγέτη της Συρίας, Άχμαντ αλ Σαράα, στη Δαμασκό.

Συνοδευόμενη από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η πιο υψηλόβαθμη αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεταβαίνει στη Συρία μετά την κατάληψη της εξουσίας από τον Σαράα στα τέλη του 2024.

«Η Ευρώπη θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση της Συρίας», δήλωσε η φον ντερ Λάιν σε μήνυμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

In Damascus today with @eucopresident.



After decades of fear and silence, Syrians began a long journey toward hope and renewal.



Europe will do everything it can to support Syria’s recovery and reconstruction. pic.twitter.com/Bno3hAZzuM — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 9, 2026

Οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα διμερούς συνεργασίας καθώς και «ανθρωπιστικές υποθέσεις και ζητήματα ασύλου στην Ευρώπη», δήλωσε από την πλευρά της η συριακή προεδρία.

Υπενθυμίζεται ότι η Συρία έχει εμπλακεί σε μια ευαίσθητη μετάβαση αφότου ένας συνασπισμός ισλαμιστών ανέτρεψε πριν από έναν χρόνο τον Μπασάρ αλ Άσαντ, έπειτα από εμφύλιο πόλεμο 14, σχεδόν, ετών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρε στις 20 Μαΐου όλες τις οικονομικές κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Συρία υπό το καθεστώς Άσαντ.

Αρκετοί Ευρωπαίοι Επίτροποι έχουν ήδη μεταβεί στη Δαμασκό μετά την πτώση του Άσαντ, ανακοινώνοντας κάθε φορά διαφορετικά προγράμματα βοήθειας για τη χώρα που έχει καταστραφεί έπειτα από χρόνια πολέμου.

Τον Μάρτιο του 2025 η ΕΕ δεσμεύθηκε να παράσχει 2,5 δισ. ευρώ στη Συρία σε διάστημα δύο ετών. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά πως η ανοικοδόμηση της Συρίας μπορεί να κοστίσει έως 216 δισ. δολάρια.

Οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πραγματοποιούν περιοδεία στην περιοχή και επισκέφθηκαν χθες, Πέμπτη, την Ιορδανία ενώ αναμένονται αργότερα σήμερα στον Λίβανο.

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τις συναντήσεις τους στο Αμάν, η ΕΕ και η Ιορδανία υποσχέθηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται «προκειμένου να υποστηρίξουν μιαν ειρηνική και συμπεριληπτική μετάβαση» στη Συρία.