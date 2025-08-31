Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εργάζονται πάνω σε «αρκετά ακριβή σχέδια» για ενδεχόμενες στρατιωτικές πολυεθνικές αποστολές στην Ουκρανία, στο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας μετά τη σύγκρουση, οι οποίες θα έχουν την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Υπάρχει ένας «σαφής οδικός χάρτης» για πιθανές αποστολές, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνέντευξή της στους Financial Times κατά τη διάρκεια περιοδείας της σε ανατολικές χώρες της ΕΕ κοντά στη Ρωσία το Σαββατοκύριακο.

Η ίδια ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εργάζονται πάνω σε σχέδια για «μια πολυεθνική αποστολή στρατευμάτων και με την υποστήριξη των Αμερικανών». «Ο πρόεδρος Τραμπ μάς διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει αμερικανική παρουσία ως μέρος της εγγύησης ασφαλείας», πρόσθεσε και συμπλήρωσε: «Αυτό ήταν πολύ σαφές και επαναλαμβανόμενα επιβεβαιωμένο».

Την περασμένη εβδομάδα, οι υπουργοί Άμυνας της λεγόμενης «Συμμαχίας των Πρόθυμων» συναντήθηκαν και «κατέστρωσαν αρκετά ακριβή σχέδια», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, τα οποία περιλάμβαναν και συζητήσεις για «τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία μιας λειτουργικής δύναμης στρατευμάτων».

«Φυσικά, απαιτείται πάντα πολιτική απόφαση από κάθε χώρα, γιατί η αποστολή στρατευμάτων είναι μία από τις σημαντικότερες κυριαρχικές αποφάσεις ενός κράτους», πρόσθεσε. «[Όμως] το αίσθημα του κατεπείγοντος είναι πολύ ισχυρό... προχωράει. Παίρνει πραγματική μορφή».

Η φον ντερ Λάιεν επαίνεσε τη δέσμευση του Τραμπ στη συμμετοχή στην ειρηνευτική προσπάθεια. «Ο Πούτιν δεν έχει αλλάξει, είναι αρπακτικό», είπε. «[Ο Τραμπ] θέλει ειρήνη, και ο Πούτιν δεν έρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων... Έχει αρνητική εμπειρία με τον Πούτιν, όλο και περισσότερο ο Πούτιν δεν κάνει ό,τι λέει».

«[Όμως] τους τελευταίους μήνες είχαμε αρκετές συναντήσεις όπου ήταν προφανές ότι μπορούμε να βασιστούμε στους Ευρωπαίους», πρόσθεσε. «Είναι σαφές πως όταν λέμε κάτι, το κάνουμε».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ προς την Ουκρανία θα πρέπει να συνεχιστούν και σε περίοδο ειρήνης, κάτι που σημαίνει ότι «μια επιπλέον πληρωμή... πρέπει να προβλεφθεί για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις».

Όσοι συναντήθηκαν με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον αναμένεται να συγκεντρωθούν στο Παρίσι την Πέμπτη, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, για να συνεχίσουν τις υψηλού επιπέδου συνομιλίες, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για τα σχέδια.

Telegraph: O Τραμπ πρότεινε την ανάπτυξη αμερικανικού μισθοφορικού στρατού στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, την εμπλοκή αμερικανικού ιδιωτικού στρατού (τύπου Blackwater ή Wagner στη Ρωσία), πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ για να βοηθήσουν αμυντικά και να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στο πλαίσιο πιθανών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Όπως αποκαλύπτει η Telegraph, o Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες με τους Ευρωπαίους συμμάχους του σχετικά με την αποστολή ένοπλων μισθοφόρων για την κατασκευή οχυρώσεων που θα προστατεύουν τα αμερικανικά συμφέροντα στη χώρα.

Το σχέδιο καταρτίζεται ως λύση μετά την υπόσχεση του Αμερικανού προέδρου ότι δεν θα αποσταλούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Οι Αμερικανοί εργολάβοι θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για να βοηθήσουν στην ανακατασκευή των αμυντικών γραμμών της Ουκρανίας, να χτίσουν νέες βάσεις και να προστατεύσουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Η παρουσία ιδιωτών στρατιωτών θα λειτουργούσε ως αποτρεπτικός παράγοντας για να αποθαρρύνει τον Βλαντιμίρ Πούτιν από το να σπάσει μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Το σχέδιο συζητείται παράλληλα με μια σειρά άλλων λεγόμενων εγγυήσεων ασφαλείας – που έχουν καταρτιστεί από τον συνασπισμό των προθύμων υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας – οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για το μακροπρόθεσμο σχέδιο ειρήνης.

Οι τελικές λεπτομέρειες – οι οποίες περιλαμβάνουν αεροπορική αστυνόμευση, εκπαίδευση και ναυτικές αποστολές στη Μαύρη Θάλασσα – θα μπορούσαν να ανακοινωθούν το συντομότερο δυνατόν αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά από εβδομάδες διπλωματικής δραστηριότητας που προκλήθηκαν από τις συνομιλίες του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Κρεμλίνο: Δεν θα αποδεχτούμε ΝΑΤΟϊκά και ευρωπαϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία

Στο ίδιο πλαίσιο στρατιωτικής παρέμβασης στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις ευρωπαϊκές προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα δεχθεί καμία παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στο ουκρανικό έδαφος, σύμφωνα με το Reuters.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου «πολύ σημαντικές» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα συνεχιστούν.

Στο πλαίσιο πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου εγγυήσεων που θα προστατεύει τη χώρα από ενδεχόμενη μελλοντική ρωσική επίθεση.

Ωστόσο, ο Πεσκόφ τόνισε ότι η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με παρουσία του ΝΑΤΟ, κάτι που η Μόσχα επιδίωκε εξαρχής να αποτρέψει.

«Από την αρχή ήταν η πρόοδος της στρατιωτικής υποδομής του ΝΑΤΟ και η διείσδυσή της στην Ουκρανία που μπορούν να χαρακτηριστούν ως μία από τις βασικές αιτίες της σημερινής συγκρουσιακής κατάστασης», είπε. «Γι’ αυτό έχουμε αρνητική στάση απέναντι σε αυτές τις συζητήσεις».

Όλες οι πλευρές αναγνωρίζουν ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να αποτελέσουν τμήμα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, αλλά διαφωνούν ριζικά ως προς τη μορφή τους.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι πρέπει να είναι και η ίδια εγγυήτρια και θέλει να επαναφέρει πρόταση που είχε συζητηθεί το 2022, στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Το Κίεβο την απορρίπτει, επισημαίνοντας ότι θα έδινε στη Μόσχα ουσιαστικό βέτο σε οποιαδήποτε εξωτερική στρατιωτική βοήθεια.

Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας αποτελούν «ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα», αλλά η Μόσχα δεν θεωρεί χρήσιμο να τις συζητά δημόσια.

Για τη Σύνοδο Κορυφής ΗΠΑ- Ρωσίας στην Αλάσκα, όπου συναντήθηκαν αυτόν τον μήνα οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Πεσκόφ σημείωσε ότι ήταν «ουσιαστική, εποικοδομητική και χρήσιμη».

Ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αναπτύξουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος στο πλαίσιο πιθανών εγγυήσεων ασφαλείας, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο άλλων μορφών στρατιωτικής συνδρομής, όπως αεροπορική υποστήριξη και συνδρομή των υπηρεσιών πληροφοριών.

Τέλος, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές βρίσκονται σε επαφή, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει πότε θα ξανασυναντηθούν. Η τελευταία συνάντησή τους πρόσωπο με πρόσωπο έγινε στις 23 Ιουλίου στην Κωνσταντινούπολη και διήρκεσε μόλις 40 λεπτά.

FT: Ο Τραμπ συστήνει κινεζικές ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία

Νωρίτερα, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα των Financial Times, ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την αποστολή κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, στηρίζοντας έτσι μια πρόταση που είχε αρχικά καταθέσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που ενημερώθηκαν για τις σχετικές συνομιλίες.

Ο Τραμπ φέρεται να πρότεινε να προσκληθεί η Κίνα ώστε να παρέχει ειρηνευτικές δυνάμεις για την επιτήρηση μιας ουδέτερης ζώνης κατά μήκος της μετόπης των 1.300 χιλιομέτρων της Ουκρανίας, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ειρήνης με τη Ρωσία, κατά τη διάρκεια συνάντησης με Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Αυτό είναι ψευδές», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της διοίκησης Τραμπ, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε «καμία συζήτηση για Κινέζους ειρηνευτές».

Η ιδέα αντιμετωπίζεται με αντίθεση από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και έχει ήδη απορριφθεί από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λόγω της ξεκάθαρης στήριξης του Πεκίνου προς τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Η συνάντηση της περασμένης εβδομάδας εντάσσεται σε ένα συνεχιζόμενο πλαίσιο συζητήσεων για την επιβολή πιθανής εκεχειρίας, την παροχή δυτικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία και τη διαμόρφωση ενός μεταπολεμικού πλαισίου συμφωνίας.

Ο Τραμπ έχει πιέσει τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, αλλά η Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν μακριά από συμφωνία σε βασικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των εδαφών μετά τον πόλεμο.

Ανώτατοι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν συζητήσει ένα σενάριο όπου μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, επιτηρούμενη από ουδέτερους ειρηνευτές, θα αποτελέσει το πρώτο στάδιο μιας συμφωνίας ειρήνης.

Η Ρωσία είχε πρώτα αναφέρει την ιδέα αποστολής Κινέζων ειρηνευτών στο πλαίσιο ενός πλαισίου εγγυήσεων ασφαλείας κατά τις πρώτες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη την άνοιξη του 2022.