Φον ντερ Λάιεν: Η εποχή ανεξαρτησίας της Ευρώπης πρέπει να είναι ασταμάτητη

Έμφαση στην ανάγκη ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσολα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Η Γερμανίδα αξιωματούχος υπογράμμισε πως η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλειά της, προσθέτοντας πως «αυτό δεν είναι πλέον μια επιλογή. Είναι μια αναγκαιότητα».

«Η εποχή ανεξαρτησίας της Ευρώπης πρέπει να είναι ασταμάτητη, αλλά γνωρίζουμε πως έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε» συμπλήρωσε.

Η επικεφαλής της Κομισιόν είπε ακόμα πως Ευρώπη «δεν μπορεί να αφήσει άλλους να καθορίζουν την κοσμοθεωρία της», προσθέτοντας ότι, ενώ η στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ έχει δίκιο όταν λέει ότι το μερίδιο της Ευρώπης στο παγκόσμιο ΑΕΠ μειώνεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται «στην ίδια πορεία».

Σημειώνεται πως οι δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν έρχονται ενόψει της διήμερης Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ξεκινά την Πέμπτη στις Βρυξέλλες και στην οποία αναμένεται να κυριαρχήσει η στάση της ΕΕ προς τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.