Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία, καθώς η Ουκρανία είναι θύμα επιθετικότητας, δήλωσε την Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας πλήττουν την ρωσική οικονομία.

«Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται σε εμάς, διότι δεν πρόκειται μόνο για επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, αλλά και για επιθετικότητα κατά των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε σε ομιλία της στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής της G20.

Θα συζητήσουμε την κατάσταση τόσο με τους Ευρωπαίους ηγέτες όσο και με τους ηγέτες εδώ, στο περιθώριο της G20. Θα επικοινωνήσω επίσης με τον πρόεδρο Ζελένσκι για να συζητήσουμε το θέμα», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν στους δημοσιογράφους.

Ακόμη, η φον ντερ Λάιεν είπε ότι μια βασική αρχή που οι Ευρωπαίοι ηγέτες πάντα υποστήριζαν ήταν «τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία».

Σημειωτέον ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία διαπραγματεύονται έναν οδικό χάρτη 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά οι Βρυξέλλες δεν έχουν συμπεριληφθεί στις διαπραγματεύσεις.

Από πλευράς του, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Πέμπτη, έπειτα από συνομιλίες με ανώτερο αξιωματικό του αμερικανικού στρατού, ότι είναι έτοιμος για «εποικοδομητική, ειλικρινή και άμεση συνεργασία» με την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, το οποίο είδε το Reuters, το Κίεβο θα πρέπει να παραδώσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς – μέρος της οποίας ελέγχουν οι δυνάμεις του Κίεβου – και να μειώσει σημαντικά το στρατό του, όροι που από καιρό θεωρούνται από τους συμμάχους της Ουκρανίας ως ισοδύναμοι με συνθηκολόγηση.