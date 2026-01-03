Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ στηρίζει τον λαό της Βενεζουέλας και τη δημοκρατική μετάβαση

«Οποιαδήποτε λύση να σέβεται το διεθνές δίκαιο», δήλωσε σχετικά με τη Βενεζουέλα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με ανάρτησή της στο «Χ», η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε: «Παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας και υποστηρίζουμε μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση. Οποιαδήποτε λύση πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας και σε συντονισμό με τα κράτη μέλη της ΕΕ, διασφαλίζουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ στη χώρα μπορούν να βασίζονται στην πλήρη υποστήριξή μας».

Following very closely the situation in Venezuela. We stand by the people of Venezuela and support a peaceful and democratic transition. Any solution must respect international law and the UN Charter.



— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 3, 2026

Κόστα: Η ΕΕ υποστηρίζει μια ειρηνική, δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς λύση στη Βενεζουέλα

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά αποκλιμάκωση και μια λύση με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», τονίζει σχετικά με τη Βενεζουέλα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Με ανάρτησή του στο «Χ», ο Αντόνιο Κόστα δηλώνει ότι παρακολουθεί την κατάσταση στη Βενεζουέλα με μεγάλη ανησυχία και προσθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει μια ειρηνική, δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς λύση. «Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, για να διασφαλίσουμε για την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών στη χώρα», αναφέρει, τέλος, ο Αντόνιο Κόστα.