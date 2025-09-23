Φον ντερ Λάιεν: Ο Τραμπ έχει δίκιο - Η ΕΕ πρέπει να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου

Μήνυμα ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει πλήρως τις αγορές ρωσικού πετρελαίου μέχρι το τέλος του 2025 έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μιλώντας από τη Νέα Υόρκη και στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η Γερμανίδα αξιωματούχος σημείωσε πως επιθυμεί η Ευρώπη να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία μέχρι το τέλος του έτους.

Οι δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν ήρθαν μετά τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, από το βήμα της Γ.Σ. του ΟΗΕ, με τις οποίες τόνισε προς την ΕΕ ότι πρέπει να σταματήσει όλες τις αγορές φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Μόσχα.

«Ο Τραμπ έχει απόλυτο δίκιο. Το έχουμε αναλάβει», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του για το γεγονός ότι ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «ντροπιαστικό» και καλώντας τες να «σταματήσουν άμεσα όλες τις αγορές ενέργειας από τη Ρωσία».

«Δεν επιτρέπεται, ακόμη και χώρες του ΝΑΤΟ να μην έχουν διακόψει τη ρωσική ενέργεια και τα προϊόντα της. Το έμαθα πριν από δύο εβδομάδες και δεν μου άρεσε καθόλου. Σκεφτείτε το: χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον τους», είπε.

Προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ είναι «πλήρως προετοιμασμένες να επιβάλουν σκληρούς δασμούς, που πιστεύω ότι θα σταματήσουν πολύ γρήγορα την αιματοχυσία», εάν η Ρωσία δεν μπει σε συνομιλίες. Ωστόσο, τόνισε πως για να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα, «οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να υιοθετήσουν ακριβώς τα ίδια μέτρα μαζί μας».

«Η Ευρώπη πρέπει να ανεβάσει ταχύτητα. Δεν γίνεται να αγοράζουν από τη Ρωσία την ώρα που πολεμούν τη Ρωσία. Είναι ντροπιαστικό για αυτούς και ήταν πολύ ντροπιαστικό όταν το έμαθα», πρόσθεσε.