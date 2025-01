Φον ντερ Λάιεν για τα 3 δισ. στην Ουκρανία: Της δίνουμε την οικονομική δύναμη να συνεχίσει να αγωνίζεται

Με αφορμή την εκταμίευση των 3 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, της πρώτης δόσης του δανείου εκ μέρους της Κομισιόν και της G7, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, τόνισε σε μήνυμά της πως «δίνουμε στην Ουκρανία την οικονομική δύναμη να συνεχίσει να αγωνίζεται για την ελευθερία της - και να επικρατήσει.».

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι σήμερα εκταμιεύθηκε η πρώτη δόση των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ του έκτακτου δανείου της Μακροοικονομικής Χρηματοοικονομικής Βοήθειας (MFA) για την Ουκρανία, η οποία θα αποπληρωθεί με έσοδα από τα ακινητοποιημένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕ. Αυτό το δάνειο, ύψους έως 18,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντιπροσωπεύει τη συνεισφορά της ΕΕ στην πρωτοβουλία δανείων (Extraordinary Revenue Acceleration - ERA) υπό την ηγεσία της G7, η οποία στοχεύει συλλογικά να παράσχει περίπου 45 δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομική στήριξη στην Ουκρανία.

Αυτή η ΜΧΣ είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των επειγουσών δημοσιονομικών αναγκών της Ουκρανίας, οι οποίες έχουν αυξηθεί σημαντικά ενόψει του εντεινόμενου και παρατεταμένου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας. Με τη σταθερή, τακτική και προβλέψιμη οικονομική υποστήριξη έως και 18,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2025 στο πλαίσιο αυτού του μέσου, η Ουκρανία θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τις τρέχουσες και μελλοντικές στρατιωτικές ανάγκες, προϋπολογισμούς και ανασυγκρότηση. Αυτό το δάνειο θα είναι σε θέση να διασφαλίσει τη μακροοικονομική σταθερότητα και να αποκαταστήσει κρίσιμες υποδομές που έχουν καταστραφεί από τη Ρωσία, όπως ενεργειακές υποδομές, συστήματα ύδρευσης, δίκτυα μεταφορών, δρόμοι και γέφυρες. Επιπλέον, το δάνειο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Ουκρανία για να υποστηρίξει άμεσα τις στρατιωτικές της δαπάνες. Ταυτόχρονα, με τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών, αυτή η βοήθεια θα επιτρέψει επίσης στην Ουκρανία να διαθέσει πόρους σε άλλες δαπάνες προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών αμυντικών υποδομών κατά της ρωσικής επιθετικότητας.

Από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρείχαν από κοινού σχεδόν 134 δισεκατομμύρια ευρώ (μαζί με τη σημερινή εκταμίευση).

Σχεδόν 3 χρόνια μετά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας, η Ουκρανία μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται στους φίλους και τους εταίρους της.

Σήμερα, παραδίδουμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία, την 1η πληρωμή του μέρους της ΕΕ για το δάνειο της G7.

Δίνουμε στην Ουκρανία την οικονομική δύναμη να συνεχίσει να αγωνίζεται για την ελευθερία της - και να επικρατήσει.

Almost 3 years into Russia’s war of aggression, Ukraine can keep counting on its friends and partners.



Today, we deliver €3 billion to Ukraine, the 1st payment of the EU part of the G7 loan.



Giving Ukraine the financial power to continue fighting for its freedom – and prevail. pic.twitter.com/W9l7K1kfiV