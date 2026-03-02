Φον ντερ Λάιεν για Κύπρο: Είμαστε στο πλευρό των κρατών-μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή

«Στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή», ξεκαθάρισε σε ανάρτησή της η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν αναφορικά με την επίθεση drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

«Μίλησα με τον Πρόεδρο @christodulides ο οποίος με ενημέρωσε για το μοναδικό περιστατικό που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα και αφορούσε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στόχευε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν ο στόχος, επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή», έγραψε στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν.

I talked with President @christodulides who briefed me on the single incident that occurred shortly after midnight involving an unmanned aerial vehicle targeting the British base in Akrotiri.



While the Republic of Cyprus was not the target, let me be clear: we stand… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2026

Κύπρος για την επίθεση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Περιορισμένες ζημιές - Είμαστε σε διαρκή συντονισμό με Βρετανία

Μικρής έκτασης ζημιές προκάλεσε, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, drone στη Βάση Ακρωτηρίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και υπάρχει συνεχής συντονισμός με τη βρετανική κυβέρνηση και τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημείωσε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε η κυπριακή κυβέρνηση σε διάφορα επίπεδα, το περιστατικό αφορούσε μη επανδρωμένο drone, το οποίο προκάλεσε μόνο «περιορισμένες ζημιές».

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται προς ενημέρωση, καθώς η αξιολόγηση της κατάστασης βρίσκεται σε εξέλιξη.