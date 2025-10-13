Φον ντερ Λάιεν για απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων: Σηματοδοτεί ότι μια σελίδα μπορεί να γυρίσει

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και την επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα.

Παράλληλα εξέφρασε τη στήριξη της Ευρώπης στο σχέδιο που προωθήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, ενώ δεσμεύτηκε ότι η ΕΕ θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ολόκληρη η ανάρτηση της φον ντερ Λάιεν

Στην ανάρτησή της στο Χ η Πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρει:

«Η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων αποτελεί μια στιγμή απόλυτης χαράς για τις οικογένειές τους. Και μια στιγμή ανακούφισης για ολόκληρο τον κόσμο. Σηματοδοτεί ότι μια σελίδα μπορεί να γυρίσει. Ένα νέο κεφάλαιο μπορεί να ξεκινήσει. Η Ευρώπη στηρίζει πλήρως το ειρηνευτικό σχέδιο που διαμεσολαβήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, σήμερα στο Σαρμ Ελ Σέιχ, θα αποτελέσει ένα ιστορικό ορόσημο. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επιτυχία της με όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Ιδιαίτερα, παρέχοντας στήριξη στη διακυβέρνηση και στις μεταρρυθμίσεις της Παλαιστινιακής Αρχής. Θα αποτελέσουμε ενεργή δύναμη εντός της Ομάδας Δωρητών για την Παλαιστίνη και θα διαθέσουμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας».