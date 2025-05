Φον ντερ Λάιεν: Ετοιμάζεται το 18ο πακέτο κυρώσεων με σκληρότερα μέτρα σε βάρος της Ρωσίας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την Τρίτη (20/05) ότι μολονότι οι «27» μόλις υιοθέτησαν τη 17η δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, ετοιμάζεται ήδη το 18ο πακέτο που θα περιλαμβάνει περαιτέρω σκληρά μέτρα.

I thanked President of the European Commission @vonderLeyen and the entire EU for the 17th sanctions package. It is a step in the right direction. It is important to impose tough restrictions on Russia’s tanker fleet, which serves to finance killings, as well as on all the… pic.twitter.com/3VO8DhwaIF