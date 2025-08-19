Σύνοδος στην Ουάσιγκτον

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη «δέσμευσή» του να εξασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή των παιδιών από την Ουκρανία που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια των χθεσινών συνομιλιών, ζήτησε την επιστροφή των παιδιών που δεν βρίσκονται σήμερα με τις οικογένειές τους, ένα θέμα για το οποίο έχει επίσης μιλήσει η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

«Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η διακεκριμένη και ιδιαίτερα σεβαστή πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και εγώ συζητήσαμε το τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα των αγνοουμένων παιδιών», δήλωσε ο Τραμπ μετά τις χθεσινές συναντήσεις.

«Αυτό είναι, επίσης, ένα σημαντικό θέμα για τη σύζυγό μου, Μελάνια... ο κόσμος θα συνεργαστεί με την ελπίδα να τα φέρει πίσω στις οικογένειές τους», πρόσθεσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρέδωσε μια επιστολή που έγραψε η σύζυγός του και απευθυνόταν στην πρώτη κυρία και αυτό συνέβη μετά την επιστολή που έγραψε η Μελάνια στον Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα την περασμένη εβδομάδα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η επιστολή «έτυχε πολύ καλής υποδοχής» από τον Πούτιν.