Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές της Γερμανίας το 2027, δήλωσε η Γερμανίδα πολιτικός σε συνέντευξή της που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

«Είμαι πλήρως αφοσιωμένη στα καθήκοντά μου ως πρόεδρος της Επιτροπής και δεν είμαι διαθέσιμη για άλλες θέσεις», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε γραπτές απαντήσεις σε ερωτήσεις δημοσιογραφικών οργανισμών της Συμμαχίας Κορυφαίων Ευρωπαϊκών Εφημερίδων (Leading European Newspaper Alliance).

Η φον ντερ Λάιεν, η οποία επαναδιορίστηκε επικεφαλής της Επιτροπής πέρυσι, κατέχει τη θέση από το 2019. Δημοσιεύματα στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης το περασμένο καλοκαίρι άφηναν να εννοηθεί ότι ίσως εγκατέλειπε την ηγεσία της ΕΕ πριν τη λήξη της θητείας της — το 2029 — προκειμένου να διεκδικήσει την προεδρία της Γερμανίας.

Άλλα θέματα που καλύφθηκαν στη συνέντευξη περιλάμβαναν την άμυνα, τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ και την κατάσταση στη Γάζα. Η φον ντερ Λάιεν επανέλαβε ότι απαιτείται «πραγματική ασφάλεια» για το Ισραήλ, ενώ όλοι οι Παλαιστίνιοι αξίζουν «ένα ασφαλές παρόν και μέλλον».