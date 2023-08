Φον ντερ Λάιεν: Απαράδεκτες οι επιθέσεις κατά της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ

Την επίθεση των Τουρκοκυπρίων στις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ καταδίκασε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της «οι απειλές και οι επιθέσεις κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες» και προσθέτει ότι «η ΕΕ καλεί επίσης την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εντολή της αποστολής του ΟΗΕ στη νεκρή ζώνη και να απέχει από ενέργειες που κλιμακώνουν τις εντάσεις».

I strongly condemn the attacks on @UN_CYPRUS peacekeepers by Turkish Cypriot personnel.



Threats and assaults on UN peacekeepers are unacceptable.



The EU also calls on the Turkish Cypriot side to respect the UN mission’s mandate in the buffer zone and refrain from actions that… https://t.co/GWxDc2MRQ8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2023

Υπενθυμίζεται ότι τα έκτροπα από τους Τουρκοκυπρίους καταδίκασαν η Πρόεδρος του ΕΚ, Ρομπέρτα Μέτσολα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος μάλιστα επικοινώνησε για αυτό το θέμα με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμβο.

Όπως η Ρομπέρτα Μέτσολα ανέφερε στην ανάρτηση της στο Twitter, «ανησυχώ βαθιά για τη σημερινή επίθεση κατά της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Πύλα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει αυτές τις επιθέσεις Και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για επανέναρξη των συνομιλιών για επανένωση. Η εμπιστοσύνη και όχι η βία, πρέπει να είναι ο δρόμος προς τα εμπρός».

Deeply concerned with today’s assault on @UN_CYPRUS peacekeepers in Pyla.@Europarl_EN condemns these attacks and reiterates its call for restarting reunification talks.



Trust, not violence, must be the way forward. @Christodulides https://t.co/wwuGtE4Hqv — Roberta Metsola (@EP_President) August 18, 2023

Από την πλευρά του, ο Ζοζέπ Μπορέλ σημείωσε με ανάρτησή του στο Twitter το εξής:

«Η ΕΕ καταδικάζει την επίθεση κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) από προσωπικό της τουρκοκυπριακής πλευράς. Καλούμε την τουρκοκυπριακή πλευρά να σέβεται την εντολή της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στη νεκρή ζώνη, για την επανεκκίνηση των εργασιών με τρόπο κοινά αποδεκτό στην περιοχή της Πύλας».

The EU condemns the assault on UNFICYP @UN_CYPRUS by personnel from the Turkish Cypriot side. We call on Turkish Cypriot side to respect the mission’s mandated authority in the UN buffer zone &resumption of work on agreeable way forward in the Pyla/Pile area. I called FM @ckombos — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 18, 2023

«Καταδικάζουμε σθεναρά την επίθεση κατά της αποστολής του ΟΗΕ στην Κύπρο από Τουρκοκυπριακό προσωπικό στην Πύλα σήμερα. Η διασφάλιση της ασφάλειας των ειρηνευτικών δυνάμεων και η αποκλιμάκωση της κατάστασης πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα. Παραμένω σε επαφή με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση», έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον απόηχο των γεγονότων στην Κύπρο.