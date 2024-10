Συνεχής ενημέρωση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συνομιλίες ανάμεσα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ με την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για ανταπόδοση ενεργειών, μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «το Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος για το οποίο θα πληρώσει».

«Το καθεστώς στο Ιράν δεν κατανοεί την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και την αποφασιστικότητά μας να αντεκδικήσουμε τους εχθρούς μας. Ο Σινουάρ και ο Ντεφ δεν το κατάλαβαν αυτό, ο Νασράλα και ο Μοχσέν το κατάλαβαν Δεν το καταλαβαίνουν αυτό, και πιθανότατα υπάρχουν εκείνοι στην Τεχεράνη που δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Θα σταθούμε στον κανόνα που καθορίσαμε: όποιος μας επιτεθεί - θα του επιτεθούμε», τόνισε ο Νετανιάχου.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης (01/10), το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση προς το Ισραήλ με 200 πυραύλους.

Στην ενέργεια της τρομοκρατικής οργάνωσης αντέδρασε η απάντηση του Ισραήλ στο Λίβανο, έχοντας πρωτίστως οι IDF ζητήσει εκκένωση από τους κατοίκους. Ειδικότερα, προτού οι IDF πλήξουν στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό είχαν ζητήσει από τους κατοίκους να αποχωρήσουν από την περιοχή –από τα κτίρια τα οποία βρίσκονται κοντά στους στόχους της Χεζμπολάχ, πλησίον του προπυργίου της Χεζμπολάχ που είχε πληγεί την περασμένη εβδομάδα.

The IDF is carrying out Airstrikes in Beirut — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 1, 2024

#BREAKING Israel says currently striking Hezbollah targets in Beirut pic.twitter.com/jJZNnvBfWK — AFP News Agency (@AFP) October 1, 2024

Live όλες οι εξελίξεις

10:05: ψΟι Χούθι υποστηρίζουν ότι έριξαν 3 πυραύλους Quds 5 σε στρατιωτικό λιμάνι του Ισραήλ

Σε δήλωσή τους που μεταδίδει το Reuters, οι Χούθι λένε ότι δεν θα διστάσουν να διευρύνουν τις επιχειρήσεις τους κατά του Ισραήλ.

09:53: Το Ισραήλ ενισχύει τις δυνάμεις του στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ακόμη μία μεραρχία εντάσσεται στις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, καθώς αναφέρονται σφοδρές συγκρούσεις στην περιοχή. Ειδικότερα, τo Ισραήλ ενισχύει τις δυνάμεις του στον Λίβανο με την 36η Μεραρχία, στρατιώτες από την Ταξιαρχία Γκολάνι, την 188η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, την 6ης Ταξιαρχία Πεζικού.

אוגדה 36 מצטרפת לפעילות הקרקעית בלבנון



לכל הפרטים👇https://t.co/YAzv5xUxEq pic.twitter.com/3rpaDvRr4E — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 2, 2024

09:34: IDF: Νέα προειδοποίηση στους κατοίκους 20 χωριών στο νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

«Προειδοποίηση προς τους κατοίκους των χωριών στο νότιο Λίβανο: Al-Bayada, Beit Al-Siyad, Al-Rashidiyeh, Mashouq, Al-Bass, Shubriha, Tayr Dibba, Al-Barghliyeh, Al-Qasimiya Camp, Nabi Qassem, Burj Rahal, Al-Abbasiya, Battle, Ain Baal, Mahrouna, Bafliyeh, Derkiva, Srifa, Arzoun, Dardaghia, Dahr Bariyat Jaber, Jabal Al-Adas, Shahour, Burj Al-Shamali. Οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ αναγκάζουν τον Ισραηλινό Στρατό να ενεργήσει σθεναρά εναντίον του. Το IDF δεν σκοπεύει να σας βλάψει, επομένως για την ασφάλειά σας πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας και να κατευθυνθείτε βόρεια του ποταμού Awali. Σώστε τη ζωή σας. Όποιος βρίσκεται κοντά σε μέλη, εγκαταστάσεις και μέσα μάχης της Χεζμπολάχ θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο. Κάθε σπίτι που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για τις στρατιωτικές της ανάγκες αναμένεται να τεθεί στο στόχαστρο. Εκκενώστε αμέσως τα σπίτια σας. Προσέξτε, σας απαγορεύεται να κατευθυνθείτε νότια. Οποιαδήποτε κατεύθυνση νότια μπορεί να σας εκθέσει σε κίνδυνο. Θα σας ενημερώσουμε για την ασφαλή ώρα να επιστρέψετε στα σπίτια σας», τονίζουν οι IDF.

09:32: Στηρίζει την άμυνα του Ισραήλ η Βρετανία - «Έπαιξαν ρόλο χθες οι βρετανικές δυνάμεις»

Στην καταδίκη των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ προέβη τη νύχτα ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ και η υπόλοιπη ηγεσία της βρετανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, η επίθεση ξεκίνησε ενώ ο κ. Στάρμερ συνομιλούσε τηλεφωνικώς με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το τηλεφώνημα ολοκληρώθηκε εσπευσμένα αλλά ο Βρετανός ηγέτης πρόλαβε να δηλώσει τη δέσμευση της χώρας του στην ασφάλεια του Ισραήλ και στην προστασία των αμάχων, αλλά και να ζητήσει εκεχειρία σε Λίβανο και Γάζα.

Λίγες ώρες αργότερα, σε διάγγελμα από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Κιρ Στάρμερ είπε ότι καταδικάζει απερίφραστα αυτό που περιέγραψε ως απόπειρα του Ιράν να πλήξει αθώους Ισραηλινούς και να κλιμακώσει περαιτέρω την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Όπως συμπλήρωσε, «στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ, αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του στην αυτοάμυνα έναντι της επιθετικότητας». Κατηγόρησε το Ιράν για πρόκληση χάους και καταστροφής στην περιοχή. «Αυτό πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Είπε στη συνέχεια ότι η Βρετανία στηρίζει τη «λογική απαίτηση» του Ισραήλ για ασφάλεια του λαού του και εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για το ότι η περιοχή βρίσκεται στο «χείλος του γκρεμού», αλλά και για τον κίνδυνο εσφαλμένων υπολογισμών.

Σε μήνυμα του δε προς τους Βρετανούς στον Λίβανο είπε ξανά πως πρέπει να φύγουν άμεσα καθώς η κατάσταση είναι «σοβαρή».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν οι βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις παίζουν ρόλο στην άμυνα του Ισραήλ, ο κ. Στάρμερ απέφυγε να απαντήσει κάνοντας λόγο για κατάσταση που εξελίσσεται.

Λίγο αργότερα ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, καταδικάζοντας την ιρανική επίθεση, ανέφερε πως «οι βρετανικές δυνάμεις έχουν αυτό το βράδυ παίξει το ρόλο τους στις προσπάθειες να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή» και ευχαρίστησε το προσωπικό που ενεπλάκη στην αδιευκρίνιστη επιχείρηση.

Το Υπουργείο Άμυνας δεν έδωσε άλλη λεπτομέρεια. Οι Times γράφουν πως οι βρετανικές δυνάμεις ήταν μεν έτοιμες να συνδράμουν την άμυνα του Ισραήλ, χωρίς όμως να έχουν τη δυνατότητα να καταρρίψουν βαλλιστικούς πυραύλους όπως οι Αμερικανοί. Σημειώνεται δε πως στην ιρανική επίθεση του Απριλίου τα βρετανικά Typhoon από το Ακρωτήρι είχαν καταρρίψει drone που κατευθύνονταν στο Ισραήλ, τα οποία όμως κινούνται με μικρότερη ταχύτητα από τους πυραύλους.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε πως καταδικάζει την επίθεση κατά του Ισραήλ με τους πιο ισχυρούς όρους. Πρόσθεσε ότι χθες προειδοποίησε το Ιράν να μην προβεί σε ενέργειες που θα μπορούσαν να ωθήσουν την περιοχή περαιτέρω προς το χείλος του γκρεμού. «Ένας κύκλος κλιμάκωσης δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας.

09:31: Γερμανία: Καταδικάζει την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

H γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ καταδίκασε την επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. «Έχουμε προειδοποιήσει με έμφαση το Ιράν να αποφύγει μία επικίνδυνη κλιμάκωση», έγραψε η Μπέρμποκ στο Εξ, την ώρα που εξελίσσονταν η εκτόξευση ρουκετών. «Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως την επίθεση. Το Ιράν οδηγεί την περιοχή στο γκρεμό».



Το Ισραήλ ευχαρίστησε αμέσως τη Μπέρμποκ. «Δεν θα ξεχάσουμε την υποστήριξη και αλληλεγγύη ηγετών και χωρών από όλο τον κόσμο. Ξέρουμε ποιοι είναι οι φίλοι μας» έγραψε από την πλευρά του ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Κατς.

Πολιτικοί από τα δύο μεγάλα κόμματα της Γερμανίας, το κυβερνών SPD και την αξιωματική αντιπολίτευση CDU καταδίκασαν έντονα την επίθεση του Ιράν, το οποίο χαρακτήρισαν «κράτος-τρομοκράτη». Ο Γιούργκεν Χαρντ και ο Ρόντεριχ Κίζεβετερ του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος ζήτησαν να ενταθεί η πίεση στο Ιράν με νέες κυρώσεις και μεγαλύτερη απομόνωση της Τεχεράνης.

Λίγες ώρες πριν την επίθεση του Ιράν, η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ υποδέχονταν τους υπουργούς εξωτερικών 16 χωρών που ήταν στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της «Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια» τόνιζε σε δηλώσεις της ότι πρέπει να αποτραπεί η γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή με μία επίθεση του Ιράν σε μία σύρραξη με το Ισραήλ. Για τις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο κατά της Χεσμπολάχ, σημείωσε ότι η Χεσμπολάχ είχε παραβιάσει την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και είχε αναπτυχθεί στη Ζώνη Ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, νότια του ποταμού Λιτάνι, από την οποία πρέπει να αποσυρθεί.

Axios: Το Ισραήλ θα εξαπολύσει «σημαντικά αντίποινα» στη μαζική πυραυλική επίθεση του Ιράν

Δημοσίευμα του Axios υποστηρίζει ότι το Ισραήλ θα εξαπολύσει «σημαντικά αντίποινα» στη μαζική πυραυλική επίθεση του Ιράν εντός των ημερών. Θα στοχεύσει εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου στο εσωτερικό του Ιράν και άλλες στρατηγικές τοποθεσίες

Ερντογάν: Το Ισραήλ μετά τη Γάζα και το Λίβανο θα στοχεύσει την Τουρκία

Την ανησυχία του εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, τονίζοντας ότι «το Ισραήλ μετά τη Γάζα και το Λίβανο τώρα θα στοχεύσει την Τουρκία».

«Με οποιοδήποτε κόστος η Τουρκία θα σταθεί απέναντι στο Ισραήλ» ανέφερε.

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ που προχωράει με τη θεωρία της Γης της Επαγγελίας και με θρησκευτικό φανατισμό. Μετά την Παλαιστίνη και τον Λίβανο, το λέω ξεκάθαρα θα στοχεύσει τα εδάφη της δικής μας πατρίδας. Αν και κάποιοι δεν το βλέπουν, ο Νετανιάχου περιλαμβάνει την Ανατολία στα όνειρά του, ακολουθεί μια ουτοπία και αυτή την αποκαλύπτει με διάφορες ευκαιρίες.

Να μοιραστώ μαζί σας αυτή την πληροφορία της γεωγραφίας. Η απόσταση από την περιοχή Γιαγλιάνταγ της πόλης Χάται που είναι τα σύνορα μας με τη Συρία, μέχρι και τον Λίβανο είναι 170 χιλιόμετρα. Η Τουρκία με αυτοκίνητο απέχει με τον Λίβανο μόλις 2,5 ώρες. Η απόσταση της Αντιόχειας με τη Γάζα, είναι όσο η απόσταση της Άγκυρας με το Αϊδίνιο. Δηλαδή η κατοχή, η τρομοκρατία, η επιθετικότητα είναι ακριβώς δίπλα μας», υπογράμμισε.

«Η επιθετικότητα του Ισραήλ βλέπουμε από τις δηλώσεις πως περιλαμβάνει και την Τουρκία. Επαναλαμβάνω πως όποιο κι αν είναι το κόστος, η Τουρκία θα στέκεται ενάντια στο Ισραήλ και θα καλέσει τον κόσμο σε αυτή την αξιότιμη στάση», επισήμανε ο Ερντογάν.

«Προειδοποιώ το Ισραήλ, οι συνέπειες της χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο δεν θα μοιάζει με τις προηγούμενες επιχειρήσεις κατοχής. Δεν θα είναι ίδια η άμυνα του Λιβάνου, με αυτήν της Γάζας που ήταν απομονωμένη, αδύναμη και δίχως άμυνα. Εμείς ως Τουρκία και τουρκικός λαός, δεν θα αφήσουμε μόνα τα αδέλφια μας στον Λίβανο και θα τους στηρίξουμε με κάθε μέσο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι παράνομη απόπειρα εισβολής, η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο παραβιάζοντας την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα αυτής της χώρας. Αυτή η επίθεση πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και οι Ισραηλινοί στρατιώτες πρέπει να αποσυρθούν από το έδαφος του Λιβάνου. Ως αποτέλεσμα αυτής της επικίνδυνης απόπειρας εισβολής, είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί ένα νέο κύμα μετανάστευσης και οι εξτρεμιστές να κερδίσουν έδαφος σε όλο τον κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι εξελίξεις θα επηρεάσουν και τις χώρες που παρέχουν πολιτική υποστήριξη και όπλα στο Ισραήλ», τονίζει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ.

«Απαράδεκτη» για τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας η επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ

Ο νέος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ο Σιγκέρου Ισίμπα, χαρακτήρισε σήμερα «απαράδεκτη» την επίθεση που εξαπολύθηκε χθες από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

«Η επίθεση του Ιράν είναι απαράδεκτη. Την καταδικάζουμε σθεναρά. Ταυτόχρονα, ελπίζουμε να συνεργαστούμε» με τις ΗΠΑ «προκειμένου να αποφευχθεί» το ενδεχόμενο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή «να εκτραχυνθεί», να ξεσπάσει «ολοκληρωτικός πόλεμος», είπε ο κ. Ισίμπα στον ιαπωνικό Τύπο μετά την πρώτη τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία της Δανίας μετά από δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Κοπεγχάγη.

«Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και είμαστε στο αρχικό στάδιο ερευνών» ανακοίνωσε η αστυνομία προσθέτοντας ότι εξετάζεται αν σχετίζονται με την πρεσβεία του Ισραήλ.

IDF: Νέα προειδοποίηση προς τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου για σκληρές συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ

«Επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους του νότιου Λιβάνου. Σφοδρές μάχες διεξάγονται στο νότιο Λίβανο, όπου τα μέλη της Χεζμπολάχ εκμεταλλεύονται το αστικό περιβάλλον και τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες για να εξαπολύσουν τις επιθέσεις τους. Για την προσωπική σας ασφάλεια, σας παρακαλούμε να μην κινηθείτε με οχήματα από την περιοχή βόρεια του ποταμού Λιτάνη στα νότια του. Ο Ισραηλινός Στρατός θα διακόψει τις κινήσεις των μελών της Χεζμπολάχ και θα τους εμποδίσει να πραγματοποιήσουν τις επιθέσεις τους. Αυτή η προειδοποίηση ισχύει μέχρι νεωτέρας», επισημαίνεται.

#عاجل ‼️ تحذير عاجل لسكان جنوب لبنان

⭕️يدور قتال عنيف في جنوب لبنان حيث يستغل عناصر حزب الله البيئة المدنية والمدنيين دروعًا بشرية لشن هجوماته .

⭕️من أجل سلامتكم الشخصية نطلب منكم عدم الانتقال بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها.

⭕️سيعمل جيش الدفاع على تعطيل تحركات… pic.twitter.com/THLai2e1yX — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 2, 2024

Το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην εμπλακούν μετά την πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ

Το Ιράν διεμήνυσε στις Ηνωμένες Πολιτείες να μην εμπλακούν, μετά την πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ, ανέφερε την Τετάρτη το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Abbas Araqchi.

Χεζμπολάχ: Αντιμετωπίσαμε Ισραηλινούς στρατιώτες και τους υποχρεώσαμε σε υποχώρηση

Η Χεζμπολάχ σήμερα το πρωί υποστήριξε ότι μαχητές της ήρθαν αντιμέτωποι με ισραηλινούς στρατιώτες που μπήκαν στην πόλη Adaisseh και τους υποχρέωσαν σε υποχώρηση.

Βρισκόμενο περισσότερο από κάθε φορά πλησίον της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, το Ιράν, εξαπέλυσε πυρά στο Ισραήλ δεύτερη φορά σε διάστημα εντός έξι μηνών – υπενθυμίζεται, η προηγούμενη επίθεση ήταν στις 13 Απριλίου.

Άμεση ήταν η αντίδραση των ΗΠΑ και η υποστήριξή τους στο Ισραήλ μετά την επίθεση που δέχθηκε στο σύνολο της επικράτειάς του. Την ενέργεια του Ιράν κατέκριναν επίσης χώρες όπως η Γαλλία και η Ιαπωνία. Συνεδριάζει εκτάκτως την Τετάρτη (2/10) το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας και του Ισραήλ.

Ακλόνητη είναι η υποστήριξη της υποψήφιας για την προεδρία των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, προς το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας το Ιράν επικίνδυνη δύναμη στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του, το Ιράν συνεχίζει τις απειλές. Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι το «Ιράν άσκησε το δικαίωμά του στη ''νόμιμη άμυνα'' εναντίον του Ισραήλ [...] και «η δράση του μπορεί να θεωρηθεί λήξασα».

Το Ιράν θα πλήξει «όλες τις υποδομές» του Ισραήλ αν υποστεί επίθεση σε ανταπόδοση για την εκτόξευση 200 πυραύλων στην οποία προχώρησε την Τρίτη (1/10), προειδοποίησε ο αρχηγός του ιρανικού γενικού επιτελείου, στρατηγός Μοχαμάντ Μπαγερί.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا في حي حارة حريك في المباني المحددة في الخريطتيْن والمباني المجاورة لها.



⭕️أنتم متواجدون بالقرب من منشآت خطيرة تابعة لحزب الله حيث سيعمل جيش الدفاع بقوة ضدها على المدى الزمني القريب.



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/oYLEjqQn0g — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 1, 2024

Στο μεταξύ, το ντιμπέιτ των υποψήφιων αντιπροέδρων, Τιμ Γουόλτς και Τζέι Ντι Βανς, ξεκίνησε με ερώτηση για την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ενδεικτικό του κλίματος που είχε διαμορφωθεί μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ ήταν η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι «το Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος και θα το πληρώσει».

איראן עשתה הערב טעות גדולה - והיא תשלם על כך. pic.twitter.com/B2yppgGqcE — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 1, 2024

Εξίσουν ενδεικτική και η ανάρτηση της Μοσάντ ότι «το Ιράν δεν έχει πάρει το μάθημα της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και των Χούθι. Τώρα θα αναγκαστεί να μάθει το μάθημα».

Israeli official:



Iran has not learned the lesson of Hamas, Hezbollah and the Houthis.



Now she will be forced to learn the lesson herself. — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 1, 2024

Ιρανός ΥΠΕΞ: Η δράση του Ιράν ολοκληρώθηκε

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι το Ιράν άσκησε το δικαίωμά του στη «νόμιμη άμυνα» εναντίον του Ισραήλ και η δράση του μπορεί να θεωρηθεί λήξασα, εκτός εάν «το ισραηλινό καθεστώς αποφασίσει» να προβεί σε ενέργειες που θα απαιτήσουν «περαιτέρω ανταπόδοση».

Διεθνή ΜΜΕ: Το Ισραήλ θα απαντήσει άμεσα

Την αναμενόμενη άμεση απάντηση του Ισραήλ στο μπαράζ πυραύλων που δέχθηκε ανέφεραν πηγές που επικαλούνται διεθνή ΜΜΕ. BBC, Guardian, Times of Israel και NYT είχαν εκτιμήσει πως αποτελεί μονόδρομο για το Τελ Αβίβ να αντιδράσει, κάτι άλλωστε που ανέφεραν οι IDF και η Μοσάντ. Την ίδια στιγμή η Τεχεράνη απειλεί, ενώ άμεση ήταν η στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στο στόχαστρο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων πιθανόν να βρεθούν μια σειρά ιρανικοί στόχοι, με το BBC να επισημαίνει πως θα κυμαίνονται από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης μέχρι τις βάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, τις αποθήκες πυρομαχικών και τις θέσεις απ' όπου εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι την Τρίτη (1/10).

Τα πιο ακραία σενάρια που διερευνώνται αυτή τη φορά, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο να χτυπήσει το Ισραήλ τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, ειδικότερα τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού στο Νατάνζ, την καρδιά του ιρανικού προγράμματος βόρεια του Ισφαχάν.

Με δεδομένη την απάντηση του Ισραήλ, αναλυτές εκτιμούν ότι η επίθεση του Ιράν δεν είχε στρατηγικό σκοπό πέρα από το να στείλει το μήνυμα στο Ισραήλ ότι θα πρέπει να σκεφτεί δύο φορές την επόμενη φορά που θα επεδίωκε να επιτεθεί σε ιρανικά συμφέροντα ή συμμάχους.

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), είχε διαβεβαιώσει ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν, διευκρινίζοντας πως αυτό θα γίνει «στον κατάλληλο τόπο και χρόνο».

«Αυτή η επίθεση θα έχει συνέπειες. Έχουμε τα σχέδιά μας και θα ενεργήσουμε όπου και όποτε αποφασίσουμε», είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος των IDF Ντανιέλ Χαγκάρι.

אנחנו מבקשים לא לתת מידע לאויב ולא להעביר מיקומים ותיעודים ממרחבים בהן ישנן פגיעות pic.twitter.com/VXgPw8dVqn — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 1, 2024

Μάλιστα σε ανάρτησή της η Μοσάντ αναφέρει ότι οι IDF γνωστοποίησαν πως «θα επιτεθούμε με δύναμη απόψε σε όλη τη Μέση Ανατολή», καθώς και ότι αυτή η επίθεση θα γίνει απόψε, χωρίς να προσδιορίζει τον ακριβή χρόνο.

We will attack with force tonight throughout the Middle East — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 1, 2024

Senior official:



Israel will attack Iran extensively tonight — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 1, 2024

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χαρακτήρισαν αργά το βράδυ της Τρίτης (1/10) την «απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη» άλλη μια περιοχή κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εναντίον της φιλοϊρανικής τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Όπως φαίνεται σε χάρτη που δόθηκε στη δημοσιότητα, η περιοχή περιλαμβάνει τις κοινότητες Ντοβέβ, Τσιβόν και Μαλκία, στο βόρειο Ισραήλ.

Το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης ανακοίνωσε απόψε ότι ανέστειλε τις πτήσεις του, μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ σε απάντηση για τις εξουδετερώσεις των αρχηγών της παλαιστινιακής ισλαμιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, μετέδωσε τοπικό μέσο ενημέρωσης.

«Επί του παρόντος αναστείλαμε τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης μέχρι να εκδοθεί η άδεια πτήσης», δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων των φοιτητών ISNA ο επικεφαλής του διεθνούς αερολιμένα της ιρανικής πρωτεύουσας Σαΐντ Σαλανταρί.

Live οι εξελίξεις

05:18 ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν την από κοινού ανταπόδοση στην επίθεση του Ιράν

Συνομιλίες με την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου διεξάγει η κυβέρνηση των ΗΠΑ για την ανταπόδοση στην επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

04:28 Μακρόν: Κατακριτέες οι νέες επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ- Κίσιντα: Απαράδεκτη η κίνηση του Ιράν

«Με τον πλέον σθεναρό τρόπο» καταδίκασε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, τις νέες επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Ισραήλ». Από την πλευρά του, ο νέος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την επίθεση του Ιράν.

03:30 Νέες οδηγίες των IDF για εκκένωση κτιρίων στη Βηρυτό



Εκ νέου καλούν οι IDF τους πολίτες του Λιβάνου να απομακρυνθούν αμέσως από τις οικίες τους που βρίσκονται σε κτίρια πλησίον του προπυργίου της Χεζμπολάχ. Η έκκληση γίνεται για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι αμέσως πριν από τις αεροπορικές επιδρομές.

02:17 Έκτακτη συνεδρίαση του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος Ισραήλ και Γαλλίας

Έκτακτη συνεδρίαση για την κλιμακούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει προγραμματίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Τετάρτη, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας και του Ισραήλ, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

01:15 Μοσάντ: Το Ιράν δεν έχει πάρει το μάθημα της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και των Χούθι. Τώρα θα αναγκαστεί να μάθει το μάθημα.

Israeli official:



Iran has not learned the lesson of Hamas, Hezbollah and the Houthis.



Now she will be forced to learn the lesson herself. — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 1, 2024

00:58 Χάρις: Ακλόνητη η υποστήριξή μου στο Ισραήλ - Το Ιράν αποτελεί επικίνδυνη δύναμη στη Μ. Ανατολή

Την «απερίσκεπτη και θρασύτατη» ιρανική πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ κατήγγειλε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, καθώς, όπως ανέφερε, η ιρανική επίθεση αποδεικνύει ακόμη περισσότερο ότι η Τεχεράνη είναι μια «αποσταθεροποιητική, επικίνδυνη δύναμη» στη Μέση Ανατολή.

00:38: Μπένετ: «Τώρα» είναι η ώρα για το Ισραήλ να καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Το Ισραήλ να δράσει «τώρα» κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αυτή είναι η θέση του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ, λέγοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «έκανε ένα τρομερό λάθος» με τη μεγάλη πυραυλική επίθεση που πραγματοποίησε την Τρίτη (1/10) το βράδυ κατά του Ισραήλ.

Απειλές από Πεζεσκιάν και Χαμενεΐ

Λίγες ώρες μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση ο πρόεδρος του Ιράν προειδοποίησε το Ισραήλ ότι η αποψινή επίθεση ήταν απλώς μια «γεύση των δυνατοτήτων μας» και διαμηνύει «μην εμπλακείτε σε σύγκρουση με το Ιράν».

Συγκεκριμένα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν υπερασπίστηκε την επίθεση του Ιράν απόψε σε ανάρτησή του στο X.

Ο Πεζεσκιάν σημειώνει ότι, με βάση τα «νόμιμα δικαιώματα» του Ιράν με σκοπό την «ειρήνη και ασφάλεια για το Ιράν και την περιοχή», δόθηκε στο Ισραήλ μια «αποφασιστική» απάντηση «προς υπεράσπιση των ιρανικών συμφερόντων και πολιτών».

Απευθυνόμενος στον Νετανιάχου, λέει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρέπει να γνωρίζει ότι «το Ιράν δεν είναι πολεμοχαρής, αλλά θα σταθεί σθεναρά ενάντια σε κάθε απειλή».

Προειδοποιεί το Ισραήλ ότι η αποψινή επίθεση ήταν απλώς μια «γεύση των δυνατοτήτων μας» και τελειώνει με την προειδοποίηση: «Μην εμπλακείτε σε σύγκρουση με το Ιράν».

بر اساس حقوق مشروع و با هدف صلح و امنیت برای ایران و منطقه، پاسخ قاطع به تجاوزات رژیم صهیونیستی داده شد. این اقدام در دفاع از منافع و اتباع ایرانی بود. نتانیاهو بداند، ایران جنگ‌طلب نیست اما در برابر هر تهدیدی قاطعانه می‌ایستد. این تنها گوشه‌ای از توان ماست. با ایران وارد درگیری… — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) October 1, 2024

Για ακόμα πιο «οδυνηρά χτυπήματα» ενάντια στο Ισραήλ μιλά μέσα από πρόσφατη ανάρτησή του ο Ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ, στον απόηχο των πυραυλικών επιθέσεων που εξαπέλυσαν το βράδυ της Τρίτης στο Τελ Αβίβ.

Συγκεκριμένα, σε μήνυμά του, ο θρησκευτικός ηγέτης αναφέρει τα εξής: «Με τη βοήθεια του Θεού, τα χτυπήματα του μετώπου της εξέγερσης θα γίνουν ισχυρότερα και πιο οδυνηρά στο φθαρμένο και σάπιο σώμα του σιωνιστικού καθεστώτος».

בעזרת השם, מכות חזית ההתקוממות יהפכו חזקות וכואבות יותר על הגוף השחוק והנרקב של המשטר הציוני. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 1, 2024

Ο τελευταίος σε προηγούμενη ανάρτησή του στο «X», επισύναψε μια εικόνα όπου δείχνει πυραύλους να εκτοξεύονται, ενώ κάτω από το έδαφος υπάρχει ένα τεράστιο οπλοστάσιο με πυραύλους και στρατιωτικά μέσα. «Νίκη από τον Θεό και μια σχεδόν κατάκτηση…», έγραψε στην ανάρτησή του.

IDF: Η ιρανική πυραυλική επίθεση θα έχει συνέπειες

Το Ισραήλ θα απαντήσει στην ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον της χώρας, διεμήνυσε κατά τη διάρκεια της ιρανικής πυραυλικής επίθεσης ο εκπρόσωπος των IDF, Ντανιέλ Χαγκάρι, τονίζοντας ότι οι πολίτες θα προστατευτούν.

«Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμυνά μας και για επίθεση, θα προστατεύσουμε τους πολίτες του Ισραήλ. Αυτή η [πυραυλική] επίθεση θα έχει συνέπειες. Έχουμε σχέδια και θα δράσουμε στο χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξουμε», προσέθεσε.

Την ίδια ώρα, οι IDF σήμαναν λήξη συναγερμού, λέγοντας ότι δόθηκε άδεια στους Ισραηλινούς να βγουν από τα καταφύγια και από ασφαλείς τοποθεσίες κατόπιν εκτίμησης της κατάστασης.

«Αποφασίστηκε ότι είναι πλέον δυνατή η έξοδος από την προστατευόμενη περιοχή σε όλες τις περιοχές της χώρας. Πρέπει να συνεχίσετε να υπακούετε στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου».

בתום הערכת מצב, הוחלט כי ניתן לצאת כעת מהמרחב המוגן בכלל אזורי הארץ.

יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 1, 2024

ΗΠΑ: Πρόσθετη αμυντική υποστήριξη στο Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προσφέρουν «πρόσθετη αμυντική υποστήριξη» στο Ισραήλ μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων που στόχευσαν τον σύμμαχο της Ουάσινγκτον, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού.

Μάλιστα, νωρίτερα σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος, έδωσε εντολή στις αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να συνδράμουν το Ισραήλ στην επιχείρηση αναχαίτισης των ιρανικών πυραύλων, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο ABC News, ότι οι ΗΠΑ αναχαίτισαν πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν προς το Ισραήλ αναχαίτισαν οι ΗΠΑ. «Σύμφωνα με την ακλόνητη δέσμευσή μας για την ασφάλεια του Ισραήλ, οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή αμύνονται επί του παρόντος εναντίον πυραύλων που εκτοξεύονται από το Ιράν και στοχεύουν το Ισραήλ», δήλωσε. «Οι δυνάμεις μας παραμένουν τοποθετημένες για να παρέχουν πρόσθετη αμυντική υποστήριξη και να προστατεύουν τις αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή», προσέθεσε.

Χάρις: Ακλόνητη η υποστήριξή μου στο Ισραήλ - Το Ιράν αποτελεί επικίνδυνη δύναμη στη Μ. Ανατολή

Στο μεταξύ, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, κατήγγειλε την «απερίσκεπτη και θρασύτατη» ιρανική πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι η ιρανική επίθεση αποδεικνύει ακόμη περισσότερο ότι η Τεχεράνη είναι μια «αποσταθεροποιητική, επικίνδυνη δύναμη» στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, σε δήλωσή της προς τους δημοσιογράφους, η Χάρις ανέφερε ότι υποστηρίζει την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, να διατάξει το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό να καταρρίψει ιρανικούς πυραύλους με στόχο το Ισραήλ, όπως έκανε τον Απρίλιο.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι «το Ισραήλ, με τη βοήθειά μας, μπόρεσε να νικήσει αυτή την επίθεση», είπε η Χάρις, σημειώνοντας ότι η κοινή άμυνα των χωρών βοήθησε να σωθούν πολλές αθώες ζωές.

«Θα διασφαλίζω πάντα ότι το Ισραήλ θα έχει τη δυνατότητα να αμύνεται κατά του Ιράν και των τρομοκρατικών πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν. Η δέσμευσή μου για την ασφάλεια του Ισραήλ είναι ακλόνητη», συνέχισε.

«Το Ιράν δεν αποτελεί απειλή μόνο για το Ισραήλ, το Ιράν αποτελεί επίσης απειλή για το αμερικανικό προσωπικό στην περιοχή, τα αμερικανικά συμφέροντα και τους αθώους πολίτες σε όλη την περιοχή που υποφέρουν από τα χέρια των τρομοκρατικών πληρεξουσίων που εδρεύουν και υποστηρίζονται από το Ιράν», προσέθεσε η Χάρις.

«Δεν θα διστάσουμε ποτέ να αναλάβουμε οποιαδήποτε δράση είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση των δυνάμεων και των συμφερόντων των ΗΠΑ κατά του Ιράν και των υποστηριζόμενων από το Ιράν τρομοκρατών και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους συμμάχους και τους εταίρους μας για να διακόψουμε την επιθετική συμπεριφορά του Ιράν και να το καταστήσουμε υπόλογο», κατέληξε.