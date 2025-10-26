Φίτσο: Η Σλοβακία δεν θα συμμετέχει στα χρηματοδοτικά σχέδια της ΕΕ για τις στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας

Η Σλοβακία δεν θα συμμετάσχει σε κανένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στη χρηματοδότηση στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία στον πόλεμο με την Ρωσία, δήλωσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο.

Η Σλοβακία σταμάτησε τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία όταν η κυβέρνηση Φίτσο ανέλαβε την εξουσία το 2023, αλλά εξακολουθεί να επιτρέπει τις εμπορικές πωλήσεις. Ο Φίτσο διαφωνεί με τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πόλεμο, δηλώνοντας ότι η λύση δεν βρίσκεται στο πεδίο της μάχης.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν την Πέμπτη να καλύψουν τις «επείγουσες δημοσιονομικές ανάγκες» της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά απέφυγαν να εγκρίνουν ένα σχέδιο για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση ενός δανείου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει δηλώσει ότι τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας, του στόλου αεροσκαφών και των θέσεων στο μέτωπο.

«Αρνούμαι να επιτρέψω στη Σλοβακία να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό σχέδιο που αποσκοπεί στη βοήθεια της Ουκρανίας να διαχειριστεί τον πόλεμο και τις στρατιωτικές δαπάνες», δήλωσε ο Φίτσο σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Κίνδυνοι από τις κυρώσεις

Ο Φίτσο έχει επίσης επικρίνει τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας ότι πλήττουν περισσότερο την Ευρώπη. Η Σλοβακία και η Ουγγαρία, που είναι και οι δύο αγοραστές ρωσικών ενεργειακών προμηθευτών, αντιμετωπίζουν τώρα τον κίνδυνο των αμερικανικών κυρώσεων κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών Rosneft και Lukoil, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή τον επόμενο μήνα.

Όταν ρωτήθηκε για αυτούς τους κινδύνους την Κυριακή, ο Φίτσο δήλωσε ότι το σλοβακικό διυλιστήριο Slovnaft ανήκει στο ουγγρικό πετρελαϊκό και αεριοφόρο όμιλο MOL (MOLB.BU) και όχι σε εταιρεία πετρελαίου.

«Αυτή τη στιγμή, δεν το αξιολογούμε έτσι», δήλωσε ο Φίτσο, κάνοντας τις πρώτες του δηλώσεις από την ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων την προηγούμενη εβδομάδα.

Την Παρασκευή, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι η Ουγγαρία εργάζεται για να βρει τρόπο να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις.