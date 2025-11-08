Η Σλοβακία δεν θα συμφωνήσει να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να υποστηρίξει την Ουκρανία, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, το Σάββατο όπως μεταδίδει το Bloomberg.

«Η Σλοβακία δεν θα συμμετάσχει σε κανένα νομικό ή οικονομικό σχέδιο κατάσχεσης παγωμένων περιουσιακών στοιχείων εάν αυτά τα κεφάλαια δαπανηθούν για στρατιωτικές δαπάνες στην Ουκρανία», δήλωσε ο Φίκο σε συνέντευξή του στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα STVR.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο αξιοποίησης παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για να βοηθήσει την Ουκρανία, η οποία θα χρειαστεί νέα χρηματοδότηση έως τις αρχές του 2026. Ωστόσο, οι συνομιλίες έχουν σταματήσει, καθώς το Βέλγιο επιδιώκει ισχυρότερες διαβεβαιώσεις ότι δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για κινδύνους που συνδέονται με τα προτεινόμενα δάνεια ύψους 140 δισ. ευρώ, καθώς μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων φυλάσσεται στο Βέλγιο.