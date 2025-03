Φίτσο: Η Φον ντερ Λάιεν με έβριζε μισή ώρα, με είπε «εντελώς βλάκα» γιατί μίλησα με τον Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο είχε μια έντονη τηλεφωνική επικοινωνία νωρίτερα τη Δευτέρα (31/03) με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Σλοβάκος ηγέτης ισχυρίστηκε ότι η Φον ντερ Λάιεν τον μείωσε και τον αποκάλεσε «ηλίθιο».

President of the European Commission Ursula von der Leyen called me and spent half an hour calling me an idiot — Slovak PM Fico pic.twitter.com/tr3xuU4mrJ