Φινλανδία: Νεαρός βουλευτής αυτοκτόνησε μέσα στο Κοινοβούλιο

Τέλος στη ζωή του φέρεται να έβαλε βουλευτής μέσα στο Κτίριο του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας, στο Ελσίνκι το πρωί της Τρίτης.

Το γραφείο επικοινωνίας του Κοινοβουλίου επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο του βουλευτή πρώτης θητείας. Σε ανακοίνωσή του, η κοινοβουλευτική κοινότητα εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του Πελτόνεν.

Η εφημερίδα Iltalehti ανέφερε αρχικά ότι ένας βουλευτής αυτοκτόνησε στο κοινοβουλευτικό κτίριο. Ο Διευθυντής Ασφαλείας του Κοινοβουλίου, Άαρο Τόιβονεν, δήλωσε στο Yle ότι δεν αμφισβητεί την πληροφορία.

Η αστυνομία του Ελσίνκι ανέφερε ότι η κλήση έκτακτης ανάγκης έγινε στις 11:06 π.μ. Η υπόθεση δεν φαίνεται να εμπλέκει έγκλημα και διεξάγεται έρευνα για τα αίτια θανάτου.

Ο πρωθυπουργός Πέττερι Όρπο, χαρακτήρισε τα νέα «πραγματικά σοκαριστικά» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Καϊάνι, όπου η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του έχει τη θερινή της συνάντηση. Τήρησε λεπτό σιγής και εξέφρασε τη στήριξή του στην οικογένεια, τους αγαπημένους και τους συναδέλφους του βουλευτή. Επίσης, ανακοίνωσε αναστολή των πολιτικών συζητήσεων στην Καϊάνι για την ημέρα.

Νωρίτερα τον Ιούνιο, ο Πελτόνεν είχε αναφέρει στο Facebook ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, μεταξύ αυτών και νεφρική ανεπάρκεια. Απουσίαζε από τη βουλευτική εργασία τις τελευταίες εβδομάδες της εαρινής συνόδου και είχε πάρει άδεια ασθενείας το καλοκαίρι.

Στο σημείο υπήρχε μεγάλη αστυνομική παρουσία και ομάδες πρώτων βοηθειών. Ο Τόιβονεν διευκρίνισε ότι δεν αναπτύχθηκε Ειδική Μονάδα Επέμβασης και ότι το θωρακισμένο όχημα που παρατηρήθηκε ήταν απλώς ένα τυπικό περιπολικό.

Ένας μάρτυρας μέσα στο Κοινοβούλιο περιέγραψε την ατμόσφαιρα ως «παγωμένη». Το Κοινοβούλιο βρίσκεται σε θερινή ανάπαυση, με την επανέναρξη της φθινοπωρινής συνόδου να προγραμματίζεται για τις 2 Σεπτεμβρίου.