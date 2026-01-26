Φινλανδία: Κέντρο θαλάσσιας επιτήρησης για προστασία υποθαλάσσιων υποδομών με Βαλτικές χώρες και ΕΕ

Η Συνοριοφυλακή της Φινλανδίας θα δημιουργήσει κέντρο ναυτικής επιτήρησης μαζί με άλλες χώρες της Βαλτικής Θάλασσας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία κρίσιμης σημασίας υποθαλάσσιων υποδομών στον Κόλπο της Φινλανδίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα.

«Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και την εξουσία να επεμβαίνουν σε καταστάσεις που σημειώνονται στα χωρικά ύδατα και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη», ανέφερε σε μια ανακοίνωση.

Η περιοχή της Βαλτικής θάλασσας έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού έπειτα από σειρά διακοπών σε ενεργειακό καλώδιο, τηλεπικοινωνιακή σύνδεση και αγωγό αερίου αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022 και το ΝΑΤΟ έχει αυξήσει την παρουσία του στη Βαλτική με φρεγάτες, αεροσκάφη και θαλάσσια drones.