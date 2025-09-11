FBI: Έχουμε βίντεο από τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ - Εντοπίσαμε το όπλο του

Περισσότερες πληροφορίες για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ παρουσίασε το FBI, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, όπως αναφέρει το Sky News.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι έχει βίντεο από τον δολοφόνο του 31χρονου και πώς εντόπισε και το όπλο που χρησιμοποίησε.

BREAKING: FBI officials in Utah have confirmed they have recovered the weapon believed to have been used to kill right-wing activist Charlie Kirk, and have also confirmed the shooter's movements.



Follow our live blog 🔗https://t.co/PUuDyqXZfs



📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/gIFnJagFZo — Sky News (@SkyNews) September 11, 2025

Αρχικά έγινε γνωστό ότι μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό στον Τσάρλι Κερκ, εντοπίστηκε ο δράστης, αλλά πήδηξε από την ταράτσα και έφυγε εκτός πανεπιστημίου.

Παράλληλα, ο Επίτροπος της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, ανέφερε πώς οι Αρχές δεν θα δώσουν στη δημοσιότητα το βίντεο που έχουν με τον δράστη, παρά μόνο στην περίπτωση που οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν έχουν αποτελέσματα.

Επιπλέον, ανέφερε ότι όσοι ήταν στο πανεπιστήμιο άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι, με ορισμένους να οχυρώθηκαν σε αίθουσες διδασκαλίας.

Ακόμη, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Μπο Μέισον δήλωσε ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ φαίνεται πώς είναι νεαρός

Είπε ότι «ενσωματώθηκε καλά στο πανεπιστημιακό περιβάλλον» πριν προσθέσει: «Δεν δίνουμε πολλές λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Θα το κάνουμε σύντομα. Αλλά προς το παρόν, όχι».

«Αλλά αυτό το άτομο φαίνεται να είναι νεαρός», είπε.

Από την πλευρά του, ο ειδικός πράκτορας του FBI, Ρόμπερτ Μπολς, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκε ένα τουφέκι σε δασώδη περιοχή, απ' όπου ενδέχεται να διέφυγε ο δράστης.

Παράλληλα, εξετάζονται αποτυπώματα που υπάρχουν στο σημείο, προκειμένου να δουν αν ανήκουν στον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει και πλάνα από κάμερες ασφαλείας.

Τέλος, το FBI εμφανίστηκε καθησυχαστικό, λέγοντας πως «θέλω να καθησυχάσω την τοπική κοινότητα αναφορικά με τον κίνδυνο», διευκρινίζοντας ότι δεν έχει εικόνα για το πού βρίσκεται σήμερα.

«Ευθύνεται η άκρα Αριστερά», λέει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε ότι η κυβέρνησή του θα εντοπίσει τον ύποπτο.

«Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε άλλες πολιτικές βιαιότητες, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τις χρηματοδοτούν και τις υποστηρίζουν», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ διέταξε όλες τις κυβερνητικές σημαίες των ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες μέχρι την Κυριακή προς τιμήν του Κερκ.

Βίντεο από κινητά τηλέφωνα που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν τον Κερκ να απευθύνεται σε ένα μεγάλο πλήθος στο campus όταν ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Ο Κερκ έβαλε το χέρι του στο λαιμό του καθώς έπεφτε από την καρέκλα του, προκαλώντας πανικό στους θεατές.

Σε ένα άλλο βίντεο, φαίνεται αίμα να ρέει από το λαιμό του Κερκ αμέσως μετά τον πυροβολισμό.

Ο Τζέφ Λονγκ, επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος του πανεπιστημίου, δήλωσε ότι είχε έξι αστυνομικούς που εργάζονταν στην εκδήλωση και συντονιζόταν με τον επικεφαλής της ιδιωτικής ομάδας ασφαλείας του Κερκ, η οποία βρισκόταν επίσης στον χώρο.

Στο επίκεντρο η πολιτική βία

Η δολοφονία ήταν η τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον πολιτικών προσώπων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων δύο αποπειρών δολοφονίας εναντίον του Τραμπ πέρυσι, που υπογράμμισαν την απότομη αύξηση της πολιτικής βίας.

«Αυτή είναι μια μαύρη μέρα για την πολιτεία μας, είναι μια τραγική μέρα για την χώρα μας», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, σε συνέντευξη Τύπου. «Θέλω να είμαι πολύ σαφής ότι πρόκειται για πολιτική δολοφονία».

Με τον ύποπτο να παραμένει ελεύθερος, δεν υπήρχαν σαφείς ενδείξεις για το κίνητρο της βίαιης πράξης.

Ο Τραμπ, ο οποίος συνηθίζει να περιγράφει τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους δικαστές και άλλους που στέκονται εμπόδιο στο δρόμο του ως «ριζοσπάστες τρελούς της αριστεράς» και προειδοποιεί ότι αποτελούν υπαρξιακή απειλή για την χώρα, καταδίκασε τη βίαιη πολιτική ρητορική.

«Εδώ και χρόνια, οι ριζοσπάστες της αριστεράς συγκρίνουν υπέροχους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με τους Ναζί και τους χειρότερους μαζικούς δολοφόνους και εγκληματίες του κόσμου», δήλωσε ο Τραμπ στο βίντεο.

«Αυτού του είδους η ρητορική είναι άμεσα υπεύθυνη για την τρομοκρατία που βλέπουμε σήμερα στη χώρα μας και πρέπει να σταματήσει αμέσως».

Στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, μια προσπάθεια να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τον Κερκ στην αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ εκφυλίστηκε σε φωνές και αλληλοκατηγορίες.

Οι ΗΠΑ βιώνουν την πιο παρατεταμένη περίοδο πολιτικής βίας από τη δεκαετία του 1970. Το Reuters έχει καταγράψει περισσότερες από 300 περιπτώσεις βίαιων πράξεων με πολιτικά κίνητρα από τότε που υποστηρικτές του Τραμπ επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Τον Ιούλιο του 2024, ο Ρεπουμπλικανός Τραμπ τραυματίστηκε ελαφρά από σφαίρα ενός οπλοφόρου κατά τη διάρκεια εκστρατείας στο Μπάτλερ της Πενσυλβανίας. Μια δεύτερη απόπειρα δολοφονίας δύο μήνες αργότερα αποτράπηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες, με την έναρξη της δίκης του υπόπτου να έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Τον Απρίλιο, ένας πυρομανής εισέβαλε στην κατοικία του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Πενσυλβανίας, Τζος Σάπιρο, και την έβαλε φωτιά ενώ η οικογένεια βρισκόταν μέσα.

Νωρίτερα φέτος, ένας ένοπλος που προσποιούταν τον αστυνομικό στη Μινεσότα δολοφόνησε τη Δημοκρατική βουλευτή Μελίσα Χόρτμαν και τον σύζυγό της και πυροβόλησε τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Τζον Χόφμαν και τη σύζυγό του.

Και στο Μπόλντερ του Κολοράντο, ένας άνδρας χρησιμοποίησε ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο και μολότοφ για να επιτεθεί σε μια εκδήλωση αλληλεγγύης για τους Ισραηλινούς ομήρους, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας τουλάχιστον έξι ακόμη.

Το 2022, ένας άνδρας διέρρηξε την οικία της τότε προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι και χτύπησε τον σύζυγό της με ένα σφυρί, προκαλώντας του κατάγματα στο κρανίο και άλλα τραύματα. Το 2020, μια ομάδα μελών της δεξιάς πολιτοφυλακής συνέλαβε ένα αποτυχημένο σχέδιο για την απαγωγή της κυβερνήτριας του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ, μέλους του Δημοκρατικού Κόμματος.

Υποστήριξη στον Τραμπ

Η εμφάνιση του Κερκ την Τετάρτη ήταν η πρώτη από μια σειρά 15 προγραμματισμένων εκδηλώσεων με τίτλο «American Comeback Tour» σε πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα. Συχνά χρησιμοποιούσε τέτοιες εκδηλώσεις, που συνήθως προσέλκυαν μεγάλο αριθμό φοιτητών, για να προσκαλέσει τους συμμετέχοντες σε ζωντανή συζήτηση μαζί του.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν πυροβοληθεί, ο παντρεμένος πατέρας δύο μικρών παιδιών ερωτήθηκε από ένα μέλος του κοινού σχετικά με τη βία με όπλα, σύμφωνα με πολλά βίντεο της εκδήλωσης που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο.

«Ξέρετε πόσοι μαζικοί δολοφόνοι υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια;» ρωτήθηκε ο Κερκ. Απάντησε: «Μετρώντας ή χωρίς να μετράμε τη βία των συμμοριών;» Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πυροβολήθηκε.

Ο Κερκ και η ομάδα που συνίδρυσε, η Turning Point USA, η μεγαλύτερη συντηρητική οργάνωση νεολαίας στη χώρα, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση των νέων ψηφοφόρων να υποστηρίξουν τον Τραμπ τον Νοέμβριο.

Αφού κέρδισε τη δεύτερη προεδρική θητεία του, ο Τραμπ αναγνώρισε στον Κερκ το mérite της κινητοποίησης των νεότερων ψηφοφόρων και των ψηφοφόρων χρώματος για την υποστήριξη της εκστρατείας του.

«Είχατε τις λαϊκές δυνάμεις της Turning Point», είπε ο Τραμπ σε μια συγκέντρωση στο Φοίνιξ τον Δεκέμβριο. «Δεν είναι δική μου νίκη, είναι δική σας νίκη».

Ο Κερκ είχε 5,3 εκατομμύρια ακόλουθους στο X και παρουσίαζε ένα δημοφιλές podcast και ραδιοφωνικό πρόγραμμα, το «The Charlie Kirk Show». Πρόσφατα είχε επίσης εμφανιστεί ως συν-παρουσιαστής στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News.

Ήταν μέλος ενός οικοσυστήματος influencers που υποστηρίζουν τον Τραμπ – μεταξύ των οποίων οι Τζακ Ποσόμπιεκ, Λόρα Λούμερ, Κάντας Όουενς και άλλοι – οι οποίοι συνέβαλαν στην προώθηση της ατζέντας του προέδρου.

Ο Κερκ επιτέθηκε συχνά στα mainstream μέσα ενημέρωσης και ασχολήθηκε με θέματα πολιτισμικού πολέμου γύρω από τη φυλή, το φύλο και τη μετανάστευση, συχνά με προκλητικό ύφος.