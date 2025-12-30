Deutsche Welle

Όταν μετακομίζεις στη Γερμανία, πρέπει να δηλώσεις τη νέα σου διεύθυνση στις αρχές. Πώς το κάνεις αυτό; Συνήθως πρέπει να καλέσεις το δημαρχείο, να περιμένεις εβδομάδες για ραντεβού και να εμφανιστείς αυτοπροσώπως με έναν σωρό από έντυπα έγγραφα.

Ναι, κι όμως, εν έτει 2025! Και αν ξεχάσεις την κάρτα υγείας στον γιατρό σου; Αν είσαι τυχερός, μπορεί να σου σταλεί με fax.

«Περίπου τα τρία τέταρτα, δηλαδή το 77%, των γερμανικών επιχειρήσεων εξακολουθούν να χρησιμοποιούν fax», δηλώνει στην DW ο Φέλιξ Λέσνερ από την Bitkom, την ένωση της γερμανικής βιομηχανίας πληροφορικής. «Και το 25% το χρησιμοποιεί συχνά ή πολύ συχνά».

Γιατί συμβαίνει αυτό; «Οι περισσότερες εταιρείες λένε πως είναι απαραίτητο για την επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές», εξηγεί ο Λέσνερ. «Ίσως εκεί βρίσκεται το πρόβλημα».



Η ΕΕ δημοσιεύει τακτικά κατατάξεις για το επίπεδο ψηφιακής ανάπτυξης των κρατών-μελών, με τη Γερμανία να βρίσκεται κάπου στη μέση των 27 – στην καλύτερη περίπτωση. Όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δηλαδή τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, η χώρα υστερεί ιδιαιτέρως. Μελέτη της συμβουλευτικής εταιρείας CapGemini κατατάσσει τη Γερμανία στην 24η θέση εντός της ΕΕ.

Στο Ντίσελντορφ, πόλη περίπου 650.000 κατοίκων, από τις 580 διοικητικές υπηρεσίες μόλις οι 120 είναι ψηφιακές – λίγο πάνω από το 20%. Παρ’ όλα αυτά η πόλη θεωρείται ψηφιακά προηγμένη και καταλαμβάνει την έκτη θέση στον δείκτη Smart City της Bitkom. Το Βερολίνο, η πρωτεύουσα της χώρας, δυσκολεύεται να μπει ακόμα και στο Top 40.



Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει κινηθεί εδώ και καιρό η Δανία, χώρα-πρότυπο όσον αφορά την ψηφιοποίηση.

Σχεδόν τα πάντα – από τη φορολογία έως την υγειονομική περίθαλψη – γίνονται διαδικτυακά. Το κλειδί είναι η υποχρεωτική ψηφιακή ταυτότητα (eID), αναφέρει στην DW ο Άνταμ Λέμπεχ, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Δανίας. «Περίπου το 97% του ενήλικου πληθυσμού διαθέτει eID και το 83% τη χρησιμοποιεί τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα», όπως λέει.

Αν και οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Δανοί εμπιστεύονται την κυβέρνησή τους, οι Γερμανοί είναι πολύ πιο επιφυλακτικοί απέναντι στη συγκεντρωτική, κρατική συλλογή δεδομένων εξαιτίας του ναζιστικού παρελθόντος και της κομμουνιστικής Ανατολικής Γερμανίας, καθώς και τα δύο καθεστώτα χρησιμοποίησαν προσωπικά δεδομένα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πολιτών.



Πηγή: DW